Sensationeller Bohrerfolg: Sitka Gold weist über 350 Meter mit 1,55 g/t Gold im Yukon nach!

Hochgradige Goldzone erweitert, Potenzial auf Tagebau aufgezeigt!

Es hatte sich schon angedeutet, dass Bohrloch DDRCC-25-075 auf Sitka Golds (WKN A2JG70 / TSXV SIG) RC Gold-Projekt ein Erfolg werden könnte - schließlich wurde in den Bohrkernen an 130 (!) Stellen sichtbares Gold beobachtet. Und tatsächlich kann das Unternehme von CEO Cor Coe nun auch außergewöhnlich gute Bohrergebnisse präsentieren!

Wie nämlich soeben brandaktuell über den Ticker kam, hat Sitka mit Bohrung 75, dem ersten Bohrloch des neuen, auf 30.000 Meter angelegten Bohrprogramms, den besten, hochgradigen Vererzungsabschnitt der bislang auf der Goldlagerstätte Blackjack erzielt wurde, vorgelegt. Über einen Abschnitt von 352,8 Metern nämlich wies man 1,55 g/t Gold nach, davon 108,9 Meter mit 3,27 g/t Gold und 45,0 Meter mit sogar 4,52 g/t Gold!

Damit hat Sitka Gold zudem die hochgradige Goldzone noch einmal erweitert, die man im vergangenen Jahr mit Bohrloch 68 (678,1 Meter mit 1,04 g/t Gold) entdeckt hatte! Und die Ergebnisse von Bohrloch 75 demonstrieren noch einmal eindrucksvoll die Stetigkeit und Kontinuität dieser hochgradigen Goldzone - und sie zeigen auf, dass die Goldgehalte, in zunehmender Tiefe offenbar steigen.

Potenzial auch auf Untertagebau!

Was wiederum darauf hindeutet, dass auf dem RC Gold-Projekt auch ein Untertagebaupotenziell besteht! Zumindest eben unterhalb der Goldlagerstätte Blackjack deren Ressource bereits in Hinblick auf einen möglichen Tagebau abgegrenzt wurde. Bislang hat Sitka für Blackjack 1,29 Mio. Unzen Gold bei 1,01 g/t Gold in der Kategorie angezeigt und 1,04 Mio. Unzen Gold bei 0,94 g/t Gold in der Kategorie geschlussfolgert nachgewiesen.

Bohrung 75 stellt damit einen äußerst erfolgreichen Start in das riesige Bohrprogramm des Jahres 2025 dar, das größer geplant ist als alle anderen, bisherigen Bohrkampagnen zusammen. Und eine ebenfalls erfolgreiche Fortsetzung deutet sich bereits an, denn Sitka wartet schon auf die Resultate von Bohrung 76, dem tiefsten Bohrloch bislang, in dessen Bohrkernen an mehr als 60 stellen sichtbares Gold zu beobachten war!

Sitkas CEO Coe erklärte: "Diese Ergebnisse bauen auf unserem früheren Erfolg mit Blackjack auf und zeigen, dass wir gerade erst begonnen haben, das Potenzial dieses großen, zusammenhängenden, 431 Quadratkilometer großen Goldgebiets zu erschließen, in dem bisher 11 Intrusionen an der Oberfläche identifiziert wurden, die alle eine mit der Intrusion verbundene Goldmineralisierung aufweisen und als vorrangige Ziele für zukünftige Explorationen gelten. Die Tatsache, dass wir bei der Lagerstätte Blackjack mit nur 18.799 Bohrmetern eine auf die Grube beschränkte Mineralressourcenschätzung von 1,3 Millionen Unzen angezeigtem Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t Gold und 1,0 Millionen Unzen abgeleitetem Gold mit einem Gehalt von 0,94 g/t Gold erstellen konnten, unterstreicht das Potenzial der zusätzlichen 30.000 Bohrmeter, die für RC Gold dieses Jahr geplant sind. Wir warten nun auf die Ergebnisse von Bohrloch 76, das erneut mehrere sichtbare Goldvorkommen erbrachte und die vertikale Tiefe der Mineralisierung in der Blackjack-Zone auf über 700 Meter ab der Oberfläche verlängerte und damit das tiefste Bohrloch ist, das bisher auf dem RC-Gold-Projekt abgeschlossen wurde. Das Jahr 2025 entwickelt sich zu einem aufregenden und entscheidenden Jahr für Sitka, da wir uns bemühen, durch die rasche Weiterentwicklung unseres Vorzeigeprojekts RC Gold weiterhin Werte für unsere Aktionäre zu schaffen."

Zur Einordnung der Bohrergebnisse. 352,8 Meter mit 1,55 g/t Gold ergeben einen Wert von rund 547 Gramm*Metern - und im Allgemeinen spricht man schon ab 100 Gramm*Metern von wirtschaftlichen Gehalten!

