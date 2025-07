Sitka Gold meldet hochgradige Entdeckung mit 2,09 g/t Gold über 47,6 Meter!

Anzeige / Werbung Sitka Gold überzeugt einmal mehr. Für die Region und diese Art von Lagerstätte nämlich sind 2,09 g/t Gold "high-grade". Für Sitka Gold (TSX-V:SIG; FSE:1RF) hat die diesjährige Bohrkampagne auf der an die Blackjack-Entdeckung angrenzenden Saddle Zone auf dem RC Goldprojekt im Yukon äußerst vielversprechend begonnen. Denn die heute veröffentlichte Auswertung der ersten drei von bisher insgesamt elf Bohrungen auf dem Saddle-Ziel beinhaltet mehrere Abschnitte mit einer oberflächennahen Goldmineralisierung mit mehreren Gramm Gold pro Tonne! Bohrloch 87 lieferte oberflächennah einen Abschnitt von 47,6 Metern mit 2,09 g/t Au, einschließlich 8,0 m mit 5,07 g/t Au. Die Ergebnisse sind deshalb so bedeutend, weil sie noch innerhalb der vorgeschlagenen Grubenbegrenzung der Blackjack-Ressourcenschätzung liegen, aber rund 300 Meter östlich der aktuell errechneten Ressource. Dies unterstreiche das Potenzial der Zone Saddle, die Blackjack- Ressource erheblich zu vergrößern, so Sitka. In diesem Jahr wurden bereits 18.662 m der geplanten 30.000 m an Bohrungen abgeschlossen, wobei die Untersuchungsergebnisse für 31 Bohrlöcher (12.951 m) in den Zielen Blackjack, Saddle, Eiger und Rhosgobel noch ausstehen. Die Bohrungen mit vier Bohrgeräten in Blackjack, Saddle, Eiger und Rhosgobel laufen weiter. Jetzt mehr erfahren: Sitka Gold meldet hochgradige Entdeckung auf Saddle Zone mit 2,09 g/t Gold über 47,6 Meter Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

