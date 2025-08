Sitka Gold: Intrusionsziel Rhosgobel nach Blackjack und Eiger als dritte Goldlagerstätte bestätigt

Anzeige / Werbung

Gerade erst losgelegt und schon erzielt Sitka Gold beeindruckende Treffer

Mit den ersten beiden Bohrergebnissen des Jahres 2025 auf dem frischen Ziel Rhosgobel auf dem RC Goldprojekt im Yukon knüpft Sitka Gold Corp. (TSX-V:SIG; FSE:1RF; OTCQB:SITK) spektakulär an den Erfolg seiner beiden Entdeckungsbohrungen 001 und 002 aus dem Vorjahr an. Die beiden ersten analysierten Bohrlöcher des Jahres 2025 bei Rhosgobel lieferten mineralisierte Abschnitte mit 152,1 m mit 1,00 g/t Au von der Oberfläche, einschließlich 9,0 m mit 4,23 g/t Au und 10,0 m mit 2,75 g/t Au in Bohrung DDRCRG-25-003, sowie 114,8 m mit 1,11 g/t Au ab der Oberfläche, einschließlich 8,6 m mit 3,50 g/t Au ab 41,0 m in Bohrloch DDRCRG-25-005. Damit haben alle vier bisher auf Rhosgobel ausgewerteten Diamantbohrlöcher, einschließlich der beiden 2024 gebohrten Entdeckungsbohrlöcher, mehr als 100 Gramm pro Meter (g/t*m) Gold durchteuft. Sitka geht daher davon aus, dass es sich bei Rhosgobel nach Blackjack und Eiger um die dritte intrusionsbezogene Goldlagerstätte im RC-Goldprojekt im Yukon handelt. Derzeit sind zwei Bohrgeräte in Rhosgobel im Einsatz, wobei bisher 18 Bohrlöcher fertiggestellt wurden und in 14 der 18 fertiggestellten Bohrlöcher sichtbares Gold identifiziert wurde. Die Ergebnisse für 14 Bohrlöcher stehen noch aus. Das Bohrziel Rhosgobel liegt rund 5 km südlich von Blackjack. Es handelt sich um eine große oberflächennahe Goldlagerstätte, die grob durch eine 1,5 km x 2 km große Gold-in-Boden-Anomalie mit Werten von bis zu >500 ppb Gold definiert ist. Für Rhosgobel sind in der laufenden Saison 10.000 m Bohrungen vorgesehen.

Insgesamt umfasst das diesjährige Bohrprogramm 30.000 Meter. Bislang wurden in diesem Jahr 21.347 Meter in 58 Bohrlöchern abgeschlossen, vier Bohrgeräte sind derzeit im Clear Creek Intrusive Complex im Einsatz. Die Ergebnisse für 43 abgeschlossene Bohrlöcher in der Zone Blackjack-Saddle-Eiger und den Zielen Rhosgobel und Pukelman stehen noch aus. Vor kurzem wurden auch Bohrungen in der Intrusion Pukelman begonnen, die sich etwa 2,5 km südöstlich der Lagerstätte Blackjack befindet. Derzeit sind zwei Bohrgeräte in Pukelman im Einsatz, wo bei früheren Bohrungen unter anderem ein mineralisierter Abschnitt von 10,7 Meter mit 20,46 g/t Gold durchteuft wurde. (siehe Pressemitteilung vom 24. Juni 2024), auf das Potenzial einer weiteren reduzierten intrusionsbezogenen Goldlagerstätte hindeuten. In diesem Jahr sollen in Pukelman Diamantbohrungen über bis zu 5.000 Meter abgeschlossen werden.

Cor Coe, CEO und Director von Sitka Gold, kommentierte: "Die starken Goldresultate aus den ersten Bohrungen in Rhosgobel in diesem Sommer sind sehr ermutigend und bestätigen erneut sowohl die Ausdehnung als auch die Stärke der Goldmineralisierung, die in einem offenbar sehr ergiebigen Goldsystem innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex vorhanden ist. Ergebnisse wie die aus DDRCRG-25-003 deuten darauf hin, dass das Intrusionsziel Rhosgobel Goldgehalte beherbergt, die mit denen der 5 Kilometer nördlich gelegenen Goldlagerstätte Blackjack vergleichbar sind. Darüber hinaus hat jede bisher gemeldete Bohrung in Rhosgobel, einschließlich der Entdeckungsbohrungen 001 und 002 aus dem letzten Jahr und der Bohrungen in dieser Pressemitteilung, Abschnitte mit mehr als 100 Gramm pro Tonne (Gramm pro Tonne*Meter) Gold ergeben, was bestätigt, dass eine weitere intrusionsbezogene Goldlagerstätte entdeckt wurde. Angesichts des sichtbaren Goldes in den meisten der bei Rhosgobel abgeschlossenen Bohrlöcher, der an der Oberfläche beginnenden Goldmineralisierung und einer breiten Goldanomalie im Boden, die sich über etwa 2,0 km mal 1,5 km erstreckt, ist das Potenzial dieser Zielzone recht groß."

Fazit: Sitka Gold ist auf dem besten Weg, die Zielmarke von 30.000 m Bohrungen in der laufenden Saison zeitgerecht zu erreichen. Das Unternehmen hat Anfang August bereits 21.347 m Bohrungen in 58 Bohrlöcher abgeschlossen. 43 Bohrergebnisse stehen noch zur Veröffentlichung an. Zum Vergleich: In den fünf Jahren zwischen 2020 und 2024 hat Sitka Gold insgesamt nur 72 Bohrlöcher und 25.136 Bohrmeter gebohrt, was ausgereicht hat eine umfangreiche Ressource in den Lagerstätten Blackjack und Eiger nachzuweisen. Blackjack kommt auf 1.291.000 Unzen Gold in 39.962.000 Tonnen mit einem Gehalt von 1,01 g/t Gold in einer angezeigten Kategorie und 1.044.000 Unzen Gold in 34.603.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,94 g/t in einer abgeleiteten Kategorie. Eiger bringt es bis dato auf 440.000 Unzen Gold in 27.362.000 Tonnen mit einem Gehalt von 0,50 g/t Gold in einer abgeleiteten Kategorie. Sitka begnügt sich nicht damit, die bisherigen Entdeckungen zu verwalten und auszubauen, sondern fügt gezielt neue Entdeckungen in unmittelbarer Nachbarschaft hinzu. Rhosgobel ist nach Blackjack und Eiger die schon die dritte intrusionsbezogene Goldlagerstätte auf dem Clear Creek Complex. Das Ziel besitzt einen geologischen Fußabdruck, der größer ist als der von Blackjack. 14 Bohrergebnisse von Rhosgobel stehen noch zur Veröffentlichung an. Die große Mehrzahl der Bohrungen auf Rhosgobel weist sichtbares Gold auf, was bei Blackjack regelmäßig ein gutes Zeichen für gute Ergebnisse war. Das Ziel Pukelman, auf halbem Weg zwischen Blackjack und Rhosgobel, könnte in diesem Jahr noch für eine weitere Entdeckung sorgen. Auf diesem Ziel werden erstmals 5.000 m gebohrt. Mit Sitka Gold garantiert seinen Investoren einen spannenden Sommer.

