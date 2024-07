Nächster Hype in Anmarsch: Nach der sensationellen KI-Rallye startet bei dieser Tech-Aktie jetzt der nächste Boom

Anzeige / Werbung

Der nächste Boom im Technologiesektor: Superapps!

Liebe Leserin, lieber Leser,

Künstliche Intelligenz war der Börsentrend der letzten zwei Jahre. KI-Aktien haben Anlegern gigantische Gewinne gebracht. Doch nach den Kursexplosionen von Nvidia und Co. ist ein Großteil des KI-Turbowachstums erst mal eingepreist. Jetzt muss die KI-Technologie zunächst in die Börsenerwartungen hineinwachsen.

Die cleveren Anleger fragen sich deshalb: Was ist die nächste heiße Tech-Story an der Börse? So denken die Gewinner an der Börse. Die haben im Jahr 2022 die Aktien von Nvidia gekauft - als sie niemand haben wollte und die Nvidia-Aktien für 15 USD zu bekommen waren. Bevor die Aktie um das 10-Fache nach oben schoss. Oder Super Micro Computer, deren Aktie in 2022 um 30 USD notierte. In den vergangenen zwei Jahren stieg die Aktie um in der Spitze rund +3.000 %.

Während die Masse der Anleger ihren Fokus auf potenzielle 10-bis-20%-Gewinne mit Chipaktien oder den Magnificent Seven wie Apple, Amazon, Meta und Co. legen, hat die kleine Gruppe der weitsichtigen Anleger schon den nächsten Supertrend erkannt. Den Supertrend, der frühzeitigen Investoren nicht Gewinne im niedrigen zweitstelligen Bereich, sondern solche im drei- oder gar vierstelligen Bereich bietet.

Weil sie frühzeitig in Aktien investieren, die heute noch niemand kennt - aber über die morgen die ganze Börse spricht. Noch unbekannte Tech-Stars von morgen - wie The NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) - eröffnen gut informierten Anlegern im nächsten heißen Tech-Boom Chancen auf Kurs-Vervielfachungen und sogar Tenbagger-Gewinne.

Jetzt beginnt die nächste Phase des Smartphone-Booms!

Die frühzeitigen Trendinvestoren haben den nächsten Tech-Boom bereits identifiziert. Er kommt aus dem Billionenmarkt der Smartphones. Smartphones haben unser aller Leben in den letzten 15 Jahren grundlegend verändert. Jetzt startet die nächste Phase der gigantischen Smartphone-Gewinne. Die cleveren Trend-Investoren positionieren sich bereits heute. Denn so bieten sich die größten Gewinnchancen.

Durch den historischen Siegeszug der Smartphones in unser aller Leben hat inzwischen jedes Unternehmen eine App für die mobile Nutzung auf dem Smartphone. Denn für immer mehr Menschen ist das Smartphone zu dem zentralen Element in ihrem Alltag geworden. Es geht längst nicht mehr nur darum, Anrufe zu tätigen, über WhatsApp einige Nachrichten zu schreiben, Social Media zu checken oder ein Computerspiel in der U-Bahn zu spielen.

Unsere Smartphones sind inzwischen voll mit zahllosen Apps von allen möglichen Anbietern für allen möglichen Anwendungen und Services. Eine App für Online-Einkäufe, eine für den Supermarkt, eine für Finanzgeschäfte, für Yoga, für Flugreisen, für Hotelbuchungen, für kulturelle Veranstaltungen etc. Wir haben völlig den Überblick verloren - und noch wichtiger: Wir verlieren durch diese zahllosen Apps viel Zeit.

Doch jetzt erobert der neue Smartphone-Trend aus Asien die Welt im Sturm: Superapps!

Superapps sind die nächste Generation der Apps und in Asien bereits der neue Megatrend im Smartphone-Superzyklus. Von Japan und Südkorea über China bis Südostasien: Die Asiaten lieben Superapps. Die weltweit bekannteste Superapp ist WeChat aus China.

(Quelle: The NAGA Group)

Wie Sie in dieser Grafik von NAGA Group sehen, sind Superapps All-in-One-Apps, die verschiedene Anwendungen und Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen in einer einzigen App vereinen. Kein lästiges Hin- und Herwechseln zwischen fünf oder zehn Apps. Alle Funktionen finden sich in nur einer einzigen Superapp.

Das ist die Zukunft der Apps!

Der globale Siegeszug von Asien aus rund um den Globus beginnt nun. Die Betonung liegt auf dem Wort "beginnt". In Deutschland wissen laut einer Umfrage von GetApp erst 11 % der Bevölkerung überhaupt, was eine Superapp wirklich ist. Kein Wunder, dass die weitsichtigen Trendinvestoren jetzt aus dem überhitzten KI-Sektor auf den nächsten Boom-Markt der Superapps umschichten.

Denn hier beginnt die heiße Wachstumsphase jetzt erst.

Superapp-Boom aus Asien erobert die Welt im Sturm!

Es ist so, als ob Sie Mitte 2022 in KI-Chipaktien investiert hätten.

Nvidia entwickelte sich zu dem KI-Börsenstar, weil man die Zeichen der Zeit früher als die Konkurrenz erkannte und als Erster mit den besten Chips auf dem Markt war. Der Vorteil des sogenannten First-Mover-Advantage sicherte Nvidia die Poleposition im KI-Chip-Rennen. Ein Vorsprung, den Nvidia bis heute nicht abgegeben hat - und der sich für die Aktionäre in spektakulären vierstelligen Börsengewinnen auszahlte.

Bei den Superapps wird es ähnlich sein: Wer zuerst am Markt ist, wird sich das größte Stück der Torte abschneiden. Ein spannendes Beispiel für diese Entwicklung ist das deutsche Fintech-Unternehmen The NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G). Das in Hamburg ansässige Fintech-Unternehmen ist endlich mal eine neue deutsche Erfolgsgeschichte im Hightech-Sektor.

Nicht nur das: NAGA Group ist dabei, in einem der lukrativsten Wirtschaftszweige des Superapp-Booms zu einem der ganz großen Player in Europa und sogar weltweit aufzusteigen. Die spannende Story beginnt mit dem Geschäftsbereich: NAGA Group hat die erste Superapp im deutschsprachigen Raum für den Finanzsektor entwickelt!

Superapps in 2024: Die gleiche Situation wie im KI-Chipsektor im Jahr 2022

In der Superapp namens NAGA sind die Funktionen für klassische Bankgeschäfte, Zahlungsabwicklungen (Überweisungen etc.), Kapitalmarkt-Geschäfte (Aktieninvestments), Kreditkarten-Bezahlungen, Börsen-Trading, Social Media für den Finanzsektor und sogar Krypto-Handel und Krypto-Bezahlsysteme in einer einzigen App kombiniert!

Die bisherige App-Situation: Kunden gehen auf die App ihrer Hausbank für die Bankgeschäfte. Dann zu Reddit oder Discord für Social-Media-Interaktion mit anderen Tradern. Zur Umsetzung muss man sich aber so schnell wie möglich in der App des Neobrokers einloggen und hoffen, dass der Kurs bis dahin nicht weggelaufen ist. Für Krypto-Trading hat man noch die Apps von Coinbase oder Kraken auf dem Smartphone.

Das war die alte App-Welt. Die neue Welt: die Superapp NAGA.

(Quelle: The NAGA Group)

Mit NAGA können Kunden in dieser Superapp ihre täglichen Bankgeschäfte abwickeln, Aktieninvestments tätigen, über Social Media mit anderen Anlegern über Tradingchancen chatten und dann sofort in der gleichen App blitzschnell kaufen oder verkaufen oder Kryptos traden und sogar mit Kryptos bezahlen. Ganz einfach und vor allem zeitsparend.

Das ist die Zukunft der mobilen Finanzgeschäfte!

NAGA Group: Superapp-Erfolgsgeschichte made in Germany

Doch es kommt noch besser. Um das volle Potenzial von First Movern im Superapp-Boom wie NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) richtig zu verstehen, müssen Anleger wissen: NAGA, die erste Superapp für den Finanzsektor im deutschsprachigen Raum (und mit folgender weltweiter Expansion), ist keine Zukunftsmusik oder nur ein Plan.

NAGA Group hat seine Superapp bereits fertig entwickelt! Die NAGA-Superapp ist auf dem Markt. Damit hat NAGA Group den entscheidenden Nvidia-Vorsprung vor der Konkurrenz im kommenden Superapp-Boom!

Gehen Sie einfach mal auf Ihrem Smartphone in Ihren App Store und Sie finden die NAGA-Superapp dort. Obwohl der Superapp-Boom noch gar nicht richtig in Deutschland gestartet ist, hat die App allein im Google App Store bereits mehr als eine halbe Million Downloads. Dabei beginnt die heißeste Phase des Superapp-Booms jetzt erst.

Die Hyper-Wachstumsphase steht hier erst bevor. Die beeindruckenden Download-Zahlen für die Superapp NAGA ohne den Rückenwind des erst kommenden Superapp-Hypes in der breiten Bevölkerung zeichnen klar voraus, vor welch einem Wachstumsboom NAGA Group steht - und welche Gewinnchancen sich damit für frühzeitige Investoren ergeben.

Hyper-Wachstumsphase für Superapps beginnt jetzt erst!

Das führt uns direkt zu der Aktie von NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G). Denn hier findet sich die spannendste Kombination für weitsichtige Trend-Investoren:

First Mover in einem kommenden Megatrend

+

massive Unterbewertung der Aktie durch falsche Wahrnehmung am Kapitalmarkt

+

Turbo-Faktor für eine Neubewertung des Unternehmens.

Das ist die goldene, aber selten vorkommende Kombination, die Trendinvestoren gezielt jagen. Denn hier finden sich die allergrößten Gewinnchancen. Bei Nvidia war es genauso. In 2018/19 konnten clevere Anleger die Nvidia-Aktie zwischen 2,00 und 5,00 USD kaufen. Damals wollte niemand sonst die Aktie. Aktuell notiert die Nvidia-Aktie um 120 USD.

Die schlecht informierten Börsianer missverstanden die damalige Situation um Nvidia völlig. Lassen Sie uns das Szenario für den nächsten Multi-Milliarden-Trend der Superapps nun anhand von NAGA Group verdeutlichen. Wichtig zu verstehen: Bei den Superapps sind die geschäftlichen Perspektiven für die First Mover sogar noch besser als im KI-Chipsektor.

Denn die Kunden im Chipsektor sind nicht "sticky", wie man an der Wall Street sagt ("sticky" ist das englische Wort für "klebrig/haftend"). Wenn die Chipkonkurrenz irgendwann zu Nvidia aufschließt und Chips mit besseren Leistungen oder gleiche Chips zu niedrigeren Preisen anbietet, werden viele Kunden sofort wechseln. Deshalb versucht Nvidia aktuell ein Software-System um seine Chips herum aufzubauen: um die Kundenhaltbarkeit zu erhöhen.

(Quelle: The NAGA Group)

First Mover im Superapp-Sektor haben dieses Problem überhaupt nicht. Im Gegenteil: Da zahlreiche verschiedene Anwendungen in einer deutlich vereinfachten Anwendung in der einen Superapp verbunden sind, erhöht sich die Haltbarkeit der Kunden massiv. Statistiken zeigen, dass rund 60 % der Nutzer ihre Superapps mindestens 10x pro Tag nutzen. Und wer will schon ständig alle Anwendungen von einem First Mover auf andere, spätere Konkurrenten übertragen?

Wie groß ist der globale Markt für Superapps? Von was für einem Boom sprechen wir hier? Laut den Research-Häusern Grand View Research und IMARC Group lag das globale Volumen für Superapps im Jahr 2023 bereits bei rund 75 Mrd. USD (61,3 Mrd. USD in 2022). Doch das ist primär Asien!

Jetzt aufgepasst: Polaris Market Research erwartet eine Explosion auf rund 735 Mrd. USD im Jahr 2032. Das ist eine nahezu 10-fache Steigerung in den nächsten Jahren! Das renommierte Marktforschungsunternehmen Gartner prognostiziert, dass bereits im Jahr 2027 rund 50 % der Weltbevölkerung Superapps nutzen werden.

In der Poleposition für globalen Superapp-Boom

Die Zukunftsperspektiven für First Mover wie NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) im Boommarkt Superapps sind also exzellent. Wir befinden uns außerhalb von Asien erst an der Startlinie. Die Hyper-Wachstumsphase für Superapps kommt jetzt erst nach Deutschland, nach Europa und rund um die Welt!

Kommen wir damit zum Geschäftsmodell von NAGA Group. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet. Das Fintech-Start-up konnte rund 18 Mio. EUR an Venturecapital einsammeln. Eine beeindruckende Summe, welche die Qualität der Technologie, des Geschäftsmodells und des Managements belegt.

NAGA Group verfolgte von früh an einen anderen Ansatz als die Konkurrenz der zahlreichen günstigen Neobroker und Neobanker: NAGA Group wollte sich nie ausschließlich auf Trading und Börsengeschäfte fokussieren, sondern immer die verschiedenen Bereiche des Finanzsektors unter einem Dach vereinen. Das ist ja, wie Sie wissen, genau die Vision der Superapp.

Nach und nach erweitere NAGA Group seine Geschäftsbereiche für die rasant wachsende Zahl der Kunden. Heute vereint NAGA Group die Bereiche für Brokerage/Börsengeschäfte - und zwar in den Bereichen Trading und Investing - mit klassischem Banking/Bankgeschäften sowie mit Krypto-Handel und mit Social Media. Der Höhepunkt dieser Strategie ist die Superapp NAGA, wo der Kunde alles aus einer Hand erhält. Ein solches All-in-One-Angebot kann in Deutschland keine klassische Bank und kein anderer Neobroker vorweisen.

(Quelle: The NAGA Group)

NAGA Group: Fusion mit CAPEX.com in 2024 …

NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) erzielte im Jahr 2023 einen Umsatz von 39,7 Mio. USD. Das Tradingvolumen lag bei 143 Mrd. EUR (2022: 137 Mrd. EUR). Das EBITDA-Ergebnis (Ergebnis vor Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten) lag bei +8,4 Mio. EUR (nach -13,7 Mio. EUR in 2022). Sein Geld verdient Naga Group aktuell noch mit dem bei Tradern sehr populären Handel mit CFD-Derivaten.

Doch das wird sich in Zukunft ändern. So baut NAGA Group seit Ende 2022 einen rasant wachsenden Krypto-Handel auf. Zudem dürfte das klassische Bankgeschäft mit dem Erfolg der Superapp in den kommenden Jahren deutlich wachsen.

Die Zahlen für 2023 zeigen einen Rückgang beim Umsatz, aber eine massive Verbesserung beim Ergebnis gegenüber 2022. Denn das Management entschied zu Recht, das Wachstum zugunsten des Ergebnisses zurückzustellen. So wurden die Marketing-Ausgaben von 28,3 Mio. EUR im Jahr 2022 auf 4,6 Mio. EUR im Jahr 2023 gesenkt. Das ist es, was die Börse jetzt bei Fintech-Unternehmen sehen will: eine klare Strategie, wie mittelfristig Profitabilität erzielt werden kann. Das konnte das NAGA-Management im Jahr 2023 liefern.

Doch die goldenen Wachstumszeiten sind für einfache Neobroker in den Industrieländern mit dem Ende der Pandemie vorbei. Jetzt überdurchschnittliches Neukundenwachstum in Deutschland zu erzielen, erfordert massive Marketingausgaben. Doch aufgrund der schwierigen Finanzierungsmöglichkeiten für Fintech-Firmen ist diese Option vom Tisch. Deshalb verlangsamen sich die Geschäfte der meisten Fintechs, und deshalb laufen deren Aktien nicht.

Es bedarf einer neuen Lösung - und die hat das Management von NAGA Group tatsächlich gefunden! In Form einer angekündigten und jetzt anstehenden Fusion mit dem Neobroker CAPEX.com. NAGA und CAPEX.com gehen zusammen. Diese Fusion kreiert im Jahr 2024 eine der spannendsten Stories im gesamten Fintech-Sektor. Nicht nur in Deutschland. Nicht nur in Europa. Weltweit!

(Quelle: CAPEX.com)

… kreiert die spannendste Fintech-Story weltweit

Denn mit NAGA Group und CAPEX.com bündeln zwei perfekte Partner ihre unterschiedlichen Stärken in einem neuen Unternehmen, das weiterhin The NAGA Group heißen wird. Die alte NAGA Group hat die Kundenbasis in Deutschland und Europa. Rund 95 % der Umsätze kommen aus dieser Region. Ganz entscheidend: NAGA Group hat seine größte Stärke auf der Technologie-Seite, wie die fertig entwickelte und bereits auf dem Markt befindliche Superapp zeigt.

Beim Neobroker CAPEX.com steht hingegen das Kundenwachstum im Vordergrund. In der schnellstwachsenden Region der Welt: den Emerging Markets. CAPEX.com wächst rasant in Lateinamerika und dem Mittleren Osten. Eine clevere Mischung: Lateinamerika bringt das Kundenvolumen. Der reiche Mittlere Osten das Umsatzvolumen. Rund 90 % der Umsätze des mehrfach ausgezeichneten Neobrokers CAPEX.com entfallen auf diese beiden Regionen.

(Quelle: CAPEX.com)

Nicht nur das: Das Management des neuen Unternehmens um den neuen CEO Octavian Pátrascu (von CAPEX.com) hat bereits die nächste Wachstumsregion ins Visier genommen: das rasant wachsende Südostasien von Singapur und Malaysia über Thailand und Vietnam bis Indonesien und Philippinen. Dort leben 700 Mio. Menschen. Zum Vergleich: In der gesamten EU leben 450 Mio. Menschen. In der bereits extrem Superapp-affinen Region ist Turbowachstum für die NAGA-Superapp quasi vorprogrammiert.

Clevere Anleger erkennen sofort die geografischen und technologischen Synergieeffekte nach der Fusion von NAGA Group und CAPEX.com: Es entsteht ein neuer Fintech-Star mit der ersten Finanz-Superapp UND gleichzeitig überdurchschnittlich hohem Kundenwachstum durch die Emerging Markets UND überdurchschnittlich hohem Umsatzvolumen durch die reichen Kunden mit ihren Öl-Millionen im Mittleren Osten.

Nicht nur das. Denken wir weiter: In Deutschland und Europa ist der Konkurrenzkampf um Neukunden hoch. Das bedeutet: Die Akquisitionskosten für Fintech-Firmen wie NAGA Group sind heute viel höher als noch vor fünf Jahren. In den Emerging Markets sind die Marketingkosten viel niedriger. Dort kann man aufgrund der viel größeren Bevölkerungszahlen ein Kundenwachstum generieren kann, von dem die Fintech-Konkurrenten in Europa nur träumen können.

Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt auf der Kostenseite: Hat NAGA die Kunden erst mal auf seiner Superapp, so sind die Crossselling-Kosten pro Kunde für weitere Dienstleistungen auf der App - z.B. von klassischem Trading zu Kryptotrading - extrem niedrig. Beide Faktoren bedeuten in der Zukunft sinkende Kosten für die neue NAGA Group, was sich überdurchschnittlich positiv auf das Ergebnis auswirken wird.

(Quelle: The NAGA Group)

Wir sehen bei NAGA Group also eine zukünftige Geschäftssituation, wo das Kundenwachstum bei unterdurchschnittlichen Akquisitionskosten rasant steigen wird und gleichzeitig das Umsatzpotenzial pro Kunde aufgrund der All-in-One-Angebote der Superapp massiv ansteigt. Das ist die goldene Fintech-Story im neuen Multi-Milliarden-Markt Superapps, die die Börse lieben wird.

Historische Unterbewertung der NAGA-Aktie vor Fusion

Dies führt uns zu der Bewertung der NAGA-Aktie vor der Fusion. Hier wird die aktuelle Chance richtig heiß! Denn die Aktie der NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) ist aktuell zu unglaublichen Schnäppchenpreisen zu bekommen. Der aktuelle Börsenwert von NAGA Group liegt bei nicht mal 40 Mio. EUR. Die Aktie notiert inzwischen unter 1,00 EUR nahe den Allzeittiefs von 2020. Eine unglaubliche Chance. Denn für diese Fehlbewertung gibt es vier Gründe, wobei keiner der Gründe mit den Geschäften von NAGA Group zu tun hat.

1. Grund: NAGA Group war ein hoch erfolgreiches Fintech-Start-up. Doch mit dem Börsencrash 2022 endete der Fintech-Hype. Hintergrund war ein übertriebener Boom bei Fintech-Aktien, der durch die Covid-19-Pandemie in 2020/21 ausgelöst wurde. Denn im Lockdown entdeckten Millionen Menschen die Börse und Trading.

In den Jahren 2020 und 2021 kam es zu einem regelrechten Trading-Tsunami, der das Wachstum aller Neobroker durch die Decke schießen ließ. Aber die Pandemie und ihre Sondereffekte für die Neobroker und Fintech-Firmen sind vorbei. Die Folge: Der gesamte Sektor fiel an der Börse in Ungnade und alle Fintech-Aktien wurden blind verkauft.

Dies galt nicht nur für kleine Fintech-Unternehmen. Selbst große, etablierte Blue Chips wie PayPal oder Block (früher Square) kamen unter die Räder und konnten sich bis heute nicht erholen.

Überzogene Verkäufe von Fintech-Aktien zogen auch Top-Werte nach unten

2. Grund: Noch problematischer für Start-ups oder kleinere Smallcap-Unternehmen: Der Fokus der Börse dreht aufgrund der steigenden Zinsen um 180 Grad auf die großen Hightech-Riesen (Amazon, Apple, Meta/Facebook, Nvidia, Microsoft etc.). Die Smallcap-Aktien gerieten in Vergessenheit.

Doch jede Krise bietet immer auch fantastische Chancen: Die Börse scherte in den vergangenen Jahren alle kleineren Hightech-Unternehmen über einen Kamm. Alles wurde verkauft - auch die fundamental starken Unternehmen! Dadurch bietet sich bei NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) jetzt eine extrem seltene Schnäppchen-Kaufchance.

Clevere Anleger nutzen aktuelle Fehlbewertung der Aktie jetzt aus

3. Grund: Da viele Smallcap-Aktien wie NAGA Group so niedrige Börsenbewertungen aufweisen, dürfen viele institutionelle Investoren aufgrund der Compliance-Auflagen ihrer Finanzhäuser gar nicht mehr in diese Werte investieren. Selbst wenn sie wollen. Dadurch gibt es jedoch auch keine Berichterstattung über diese Unternehmen. Sie fliegen komplett unter dem Börsenradar.

4. Grund: Weil Fintech-Aktien "out" sind und keine Aufmerksamkeit an der Börse erhalten, wird NAGA Group von Anlegern (noch) in völlig falschem Licht gesehen. An der Börse wird NAGA Group als einer von vielen Neobrokern für den Handel mit den populären CFD-Derivaten gesehen. Ja, eine hochklassigere und bessere Version der CFD-Broker. Aber trotzdem nur einer von vielen.

Das war jedoch die alte NAGA Group aus 2020/21. Es entspricht überhaupt nicht mehr der neuen Situation des Unternehmens, das sich in den vergangenen zwei Jahren zum First Mover für die einzige Finanz-Superapp im deutschsprachigen Raum gewandelt hat! Nun kommt auch noch die Fusion mit CAPEX.com hinzu.

Was für eine Fehleinschätzung der Börse, die clevere Trend-Investoren jetzt gnadenlos für gigantische Gewinnchancen ausnutzen können.

Wichtiger Kurs-Turbo: Captial Markets Day am 11. Juli 2024!

Als wäre diese Kombination nicht schon sensationell genug, kommt bei NAGA Group ein weiteres Ass für potenziell schnelle Gewinne hinzu. Aber sehr wichtig: Nur jetzt und nur für Investoren, die sich jetzt positionieren. In einer Woche - genauer gesagt nach dem 11. Juli - ist die Chance vorbei.

Denn das Management hat angekündigt, am 11. Juli einen Capital Markets Day durchzuführen, wo die neue Strategie des neuen Unternehmens nach der Fusion von NAGA Group und CAPEX.com erstmals der Öffentlichkeit genau vorgestellt wird. Rund um die Superapp und die dazugehörigen Wachstumspläne.

Event: The NAGA Group AG: 2024 Capital Markets Day

Datum: 11. Juli 2024

Uhrzeit: 16:00 Uhr

Ort: virtuell

Kostenlose Anmeldung: Anmeldung Capital Markets Day

(Quelle: The NAGA Group)

Capital Markets Day: Hier wird die neue Strategie um Superapp, KI und Fusion präsentiert

Clevere Anleger sind live mit dabei. Denn hier haben Sie die Möglichkeit, einen echten Informationsvorsprung vor der Masse der Anleger zu erringen. Sie erhalten hier als Erster live höchst wertvolle Informationen, die erst danach an die Börse durchsickern werden. Ein wahrer First-Mover-Vorteil für Aktionäre für ein First-Mover-Unternehmen. Was für eine besondere Chance.

Denn Kapitalmarkttage sind aufgrund der wichtigen und häufig spektakulären Nachrichten der jeweiligen Unternehmen oftmals ein wahrer Kurs-Turbo für die Aktien. Denken Sie nur an die zwei letzten großen Kapitalmarkttage von Nvidia und von Apple. Apple stellte auf seinem Event am 10. Juni endlich seine KI-Strategie vor - und die Aktie kannte danach kein Halten mehr.

Die riesige Apple-Aktie gewann allein am Tag nach diesem Event und der Präsentation von Apples KI-Strategie unglaubliche 215 Mrd. USD an Börsenwert. Da stellen sich Anleger zu Recht die Frage, welchen Effekt der Kapitalmarkttag, der sich um den nächsten Tech-Boom der Superapps dreht, auf die Aktie eines kleinen Wertes wie NAGA Group haben könnte.

Capital Markets Day der The NAGA Group am 11. Juli 2024 um 16:00.

Das ist fraglos der heißeste Event im jungen Superapp-Boom und im deutschen Smallcap-Markt in diesem Sommer!

Diese Chance verpassen clevere Anleger nicht. Es ist extrem selten, dass Privatanleger die Chance haben, spektakuläre Informationen über einen First Mover aus einem neuen Boommarkt wie Superapps als Erste zu erhalten. Nicht nur vor anderen Privatanlegern, sondern auch vor den Profis! An der Börse bedeutet dies oft bares Geld in Form von Kursgewinnen!

Management, Insider und Co. halten 90 % aller Aktien

Wie überzeugt das Management von NAGA Group (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker: N4G) von der Fusion mit CAPEX.com, der eigenen Superapp und den daraus entstehenden Zukunftsperspektiven sind, zeigen drei eindrucksvolle Zahlen:

Management, Insider und Ankerinvestoren halten zusammen rund 90 % aller Aktien.

Der neue CEO Octavian Pátrascu hat selbst 10 Mio. EUR in die neue NAGA Group investiert.

CEO Octavian Pátrascu wird knapp 59 % der neuen NAGA Group halten.

So ein hoher Anteil der Insider ist extrem selten für einen kleinen Smallcap. Aber der Superapp-Boom und NAGA Group sind keine normale, durchschnittliche Börsenstory. Die Chance, als First Mover einen brandneuen Multi-Milliarden-Techmarkt zu dominieren, erhält man als Manager, Insider und Aktionär nur ganz selten im Leben.

Kein Wunder, dass die Manager und Insider, die die Superapp und die Perspektiven des neuen Superapp-Booms am Besten kennen, unbedingt maximal dabei sein wollen. C levere Investoren können genau diese einmalige Chance jetzt ebenfalls ergreifen. Der Kapitalmarkttag von NAGA Group am 11. Juli wird der Startschuss für das neue Unternehmen NAGA Group und die Börsen-Superapp NAGA.

Der Link für die kostenlose Anmeldung: Anmeldung NAGA Group Capital Markets Day

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

NICHT ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODER AN PERSONEN AUS DEN USA

Dieser Werbeartikel wurde am 4. Juli 2024 von Mitarbeitern der Orange Unicorn Ltd. erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der Orange Unicorn LTD. bei der Bafin angezeigt.

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/hotstock-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen The Naga Group AG wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzuteilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, sodass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Kontakt:

Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@hotstock-investor.com

Enthaltene Werte: GB00B1YW4409,KYG875721634,DE000A161NR7