Eigentlich gilt die Corona-Pandemie längst als beendet, was sich auch bei den Absätzen von Impfstoffen überdeutlich bemerkbar gemacht hat. Doch das Virus scheint in neuen Mutationen derzeit ein kleines Comeback zu feiern, was auch manchen Experten überrascht. Die aktuelle Grippewelle wird zu nicht unwesentlichen Teilen auf Corona-Infektionen zurückgeführt.Anzeige:Die offizielle Corona-Inzidenz ist mit 3,7 in Deutschland zwar weiterhin gering, aber auch nicht sonderlich aussagekräftig, da kaum noch Tests stattfinden. Das RKI ...

Den vollständigen Artikel lesen ...