Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits freundlichen Start in den Handelstag bis zum Mittag im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 18.430 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Continental, Sartorius und Rheinmetall, am Ende BMW, Bayer und Adidas."Der Dax kann seine Eröffnungsgewinne im weiteren Handelsverlauf halten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. Gesucht seien insbesondere die Aktien der Continental AG nach positiven Aussagen für den chinesischen Automarkt. "Das hatte sich bereits heute früh im asiatischen Handel abgezeichnet, wo die Aktien von BYD, Li Auto und Xpeng besonders hervorstachen."Die Investoren machten derzeit aus jeder schlechten eine gute Nachricht und aus jeder guten eine überaus positive, so Lipkow. "Die Konjunkturhoffnung soll aufrecht gehalten werden und somit profitieren davon einige zyklische Branchen und heute besonders der Automotivesektor."Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,0795 US-Dollar (+0,09 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9264 Euro zu haben.Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 86,83 US-Dollar; das waren 51 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.