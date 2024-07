Willkommen beim "eMobility update"! Gestern haben die Minister Habeck und Wissing den Startschuss für das deutsche E-Lkw-Ladenetz gegeben. Zudem startet der Opel Frontera Electric und Subaru macht den Solterra billiger. Und last but not least steigt Chinas Drohnen-Spezialist DJI in den E-Bike-Markt ein. 1 - Habeck und Wissing geben Startschuss für E-Lkw-LadenetzUnter dem Motto "Power to the Road" haben Bundesverkehrsminister Volker Wissing und Bundeswirtschaftsminister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...