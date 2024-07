Die Aktien der Rückversicherer haben in dieser Woche ordentlich staub aufgewirbelt. Grund ist Hurrikan Beryl. Nun haben sich die ersten Analysten zu Wort gemeldet. Besonders deutlich wird das Bankhaus Metzler. Selbst für ein statistisches 200-Jahres-Szenario zu Hurrikanen hätte Munich Re demnach genug Kapital.Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 487 Euro belassen. Analyst Derald Goh fokussierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...