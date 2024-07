Prof. Dr. Jan Viebig (Oddo BHF): Künstliche Intelligenz: Zahlt sich Disziplin bei Nvidia jetzt aus?

28.06.2024 -

Zugegeben, der Börsenerfolg des amerikanischen Halbleiterherstellers Nvidia ist beeindruckend. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat der Aktienkurs um 196 Prozent zugelegt. Damit zählt der Titel im laufenden Börsenzyklus zu den absoluten Top-Favoriten an den amerikanischen Aktienmärkten. Jetzt reiht sich die Aktie auch in den erlesenen Club jener Aktiengesellschaften ein, die auf eine Marktkapitalisierung von mehr als 3 Billionen Dollar kommen - das deutsche Bruttoinlandsprodukt lag im vergangenen Jahr 2023 bei 4,1 Billionen Euro.

Und doch bleiben wir, was ein Engagement in die Aktie angeht, aufgrund der hohen Bewertung zurückhaltend. Eine Aktie muss sich stets in eine langfristige Anlagestrategie einfügen. Nichts ist für Anleger gefährlicher, als steigenden Aktienkursen hinterherzulaufen. Disziplin ist die wichtigste Eigenschaft, die langfristig ausgerichtete Investoren aufbringen müssen.

Drei Überzeugungen leiten uns

1. Künstliche Intelligenz und allgemeiner gesprochen Digitalisierung stellen vermutlich den bedeutendsten Langfristtrend dar, den kein Anleger ignorieren sollte. Wir stehen erst am Anfang von Innovationen, die unser Leben grundlegend verändern werden. Kaum ein Bereich unseres Alltags wird davon ausgespart bleiben. Von diesem Trend werden viele Unternehmen profitieren: die Technologieunternehmen im engeren Sinne, aber auch klassische Unternehmen, denen es gelingt, schneller und kreativer als ihre Konkurrenten die neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) in ihr Geschäftsmodell einzubauen.

2. Die Umwälzungen, die Künstliche Intelligenz auslöst, sind so vielfältig und so breit, dass unserer Überzeugung nach auch in diesem Bereich ein diversifizierter Anlageansatz unerlässlich ist. Eine kluge Diversifizierung hat sich empirisch als wirkungsvoller Schutz vor Kursverlusten erwiesen. Dies ist für uns auch der Königsweg für Investments in die Gewinner der Künstlichen Intelligenz. Wir betrachten dabei die gesamte Wertschöpfungskette: von der Herstellung der Halbleiter, über die Maschinen, die Halbleiter herstellen, über die Serviceanbieter und Software-Entwickler, die Anbieter von Speicherkapazitäten, bis hin zu jenen Unternehmen, die Künstliche Intelligenz in ihr Geschäftsmodell einbauen.

3. Bevor wir in attraktive Unternehmen investieren, analysieren wir sorgsam den Unternehmenswert. Dabei betrachten wir das Geschäftsmodell, die Geschäftsaussichten und die Qualität des Managements. Der Unternehmenswert wird maßgeblich von den freien Cash Flows bestimmt, die mit den Opportunitätskosten zu diskontieren sind. Der Wert eines Unternehmens kann in zwei Teile aufgespalten werden: Den Wert der existierenden Vermögensgegenstände sowie den Wert der zukünftigen Wachstumschancen eines Unternehmens.

(...)

