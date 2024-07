Calibre Mining wurde per 24. Juni in den S&P/TSX Composite Index aufgenommen und ernannte einen neuen Direktor, Cosa Resources meldet den Abschluss geophysikalischer Untersuchungen bei mehreren Uranprojekten im Osten Athabascas, Vizsla Silver veröffentlichte exzellente Bohr-Ergebnisse, diese stellen einige der hochgradigsten Goldabschnitte dar, die bisher auf dem Projekt Panuco gebohrt wurden. Und U.S. GoldMining beginnt mit Bohrungen auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler in Alaska. Unternehmen im Überblick: Cosa Resources Corp. ? https://cosaresources.ca/ ISIN: CA22113C1014 , WKN: A3DJYJ , FRA: SSKU.F , TSXV: COSA.V Weitere Videos von Cosa Resources Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/cosa-resources-corp/ U.S. GoldMining Inc ? https://www.usgoldmining.us ISIN: US90291W1080 , WKN: A3D7H8 , FRA: Q0G.F Weitere Videos von U.S. GoldMining Inc ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/us-goldmining-inc/ Calibre Mining Corp. ? https://www.calibremining.com/ ISIN: CA13000C2058 , WKN: A2N8JP , FRA: WCLA.F , TSX: CXB.TO Weitere Videos von Calibre Mining Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/calibre-mining-corp/ Vizsla Silver Corp. ? https://vizslasilvercorp.ca/ ISIN: CA92857Y1060 , WKN: A2PTL5 , FRA: 0G3.F , TSXV: VZLA.V , Valor: 42064860 Weitere Videos von Vizsla Silver Corp. ? https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/vizsla-silver-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Gold Silber Silver Uran Uranium Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV