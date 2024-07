Walmart verzeichnet ein beeindruckendes Wachstum, obwohl das Unternehmen mitten in rechtlichen Herausforderungen steckt. Während Investmentjäger oft nach dem 'nächsten großen Ding' suchen, indem sie in Firmen ohne Umsatz oder Gewinn investieren, präsentiert sich Walmart (NYSE:WMT) als lukrative Ausnahme. Geschätzte Anleger beobachten mit Freude, dass Walmarts Gewinn je Aktie (EPS) in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich um 18 % jährlich anstieg. Märkte honorieren diese Zuwächse üblicherweise mit steigenden Aktienkursen. Walmart konnte dabei allerdings seinen Umsatz auf beachtliche 657 Milliarden US-Dollar steigern, was ein in der Branche herausragendes Wachstum von 5,7 % bedeutet. Gleichzeitig bleiben die EBIT-Margen konstant.

Trotz Gewinnwachstums rechtliche Schwierigkeiten

Allerdings steht Walmart mitten in einem Rechtsstreit, der aus Geschäftspraktiken resultiert, die als irreführend beschrieben werden könnten. Eine Sammelklage wirft dem Unternehmen vor, Kunden mit niedrigeren Preisen zu locken, um ihnen dann an der Kasse höhere Beträge zu berechnen - ein Verhalten, das in einigen Staaten als Verletzung von Verbraucherschutzgesetzen gesehen wird. Die Vorwürfe sind schwerwiegend, da sie Hunderte Millionen jährlich verkörpern könnten. Während Versuche laufen, das Image des Unternehmens mit starken EPS-Wachstumszahlen aufzupolieren, bleibt ungewiss, wie diese Klage das Unternehmen finanziell und hinsichtlich des Vertrauens der Verbraucher beeinflussen wird. Nebenbei ist Walmart auch dabei, seine Geschäftsstrategien auf den Prüfstand zu stellen und gesundheitsbezogene Unternehmungen möglicherweise zu veräußern, nachdem festgestellt wurde, dass deren Betrieb nicht nachhaltig ist.

Walmart Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...