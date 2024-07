EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung

05. Juli 2024 A.H.T. Syngas schreibt starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2024 fort - Umsatz steigt nach vorläufigen Berechnungen um über 70 Prozent Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ("AHT") (ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen in der Herstellung dezentraler und klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat im ersten Halbjahr 2024 ihren erfolgreichen Wachstumskurs aus dem Vorjahr fortgesetzt. Auf Basis vorläufiger Zahlen hat das Unternehmen im üblicherweise schwächeren ersten Halbjahr einen Umsatz von über 11 Mio. Euro erzielt und liegt damit schon in Reichweite der 13,7 Mio. Euro des gesamten Vorjahres. Der Umsatz im Zeitraum Januar bis Juni, der erstmals auch das im Jahr 2023 erworbene Unternehmen aremtech beinhaltet, liegt um ca. 4,5 Mio. Euro bzw. über 70 Prozent über dem Vergleichszeitraum 2023. "AHT Syngas ist mit viel Dynamik in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das starke Umsatzwachstum des Vorjahres setzt sich auch im Geschäftsjahr 2024 fort. Mit Blick auf unsere derzeit in unterschiedlichen Realisierungsstadien befindlichen Projekte und die weitreichende Auftragspipeline sind wir für die weitere Entwicklung der AHT ausgesprochen zuversichtlich", erläutert Gero Ferges, CEO der Gesellschaft, das erste Halbjahr. Der Umsatz des ersten Halbjahres setzt sich aus den Projekten des Key Accounts in Japan aber auch aus den Projekten im heimischen Markt zusammen, der auch zukünftig eine größere Rolle spielen soll. Dezentrale umweltförderliche Energie zum Ersatz von Erdgas besitzt hier ein großes Potential, weiteres Wachstum zu unterstützen. Über A.H.T. Syngas Technolgy N.V. Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche, dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei. WKN: A12AGY

