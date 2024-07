DJ Kanada genehmigt Glencore-Deal für das Teck-Kohlegeschäft

Von Paul Vieira

OTTAWA (Dow Jones)--Kanada hat Glencore einen 9 Milliarden US-Dollar schweren Deal zur Übernahme der Steinkohle-Geschäfte von Teck Resources genehmigt, nachdem beide Unternehmen Zusagen über zusätzliche Investitionen in dem Land gegeben hatten. Industrieminister François-Philippe Champagne sagte, Genehmigungen für Übernahmen unter ausländischer Führung, die kritische Mineralien beträfen, würden nur in den "außergewöhnlichsten Fällen" erteilt.

Glencore hatte im vergangenen November angekündigt, eine 77-prozentige Beteiligung an den Kohleaktivitäten von Teck erwerben zu wollen. Teck rechnet nach eigenen Angaben mit Bareinnahmen in Höhe von insgesamt rund 7 Milliarden US-Dollar. Nach kanadischem Recht bedürfen Übernahmen unter ausländischer Führung, die eine bestimmte Größenordnung überschreiten oder in bestimmten strategischen Wirtschaftssektoren getätigt werden, der Zustimmung der Regierung. So soll sichergestellt werden, dass das Geschäft unter dem Strich der heimischen Wirtschaft Nutzen bringt.

So hat Teck sich unter anderem verpflichtet, einen Teil des Verkaufserlöses in seine Kupferanlagen zu investieren.

Glencore hatte für Teck 2023 ursprünglich ein feindliches Übernahmeangebot in Höhe von rund 23 Milliarden Dollar gemacht. Dabei sollte das kombinierte Kohlegeschäft ausgegliedert werden. Teck lehnte dies ab.

