DJ Shell bucht Belastung von bis zu 2 Milliarden Dollar im 2. Quartal

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Die Unterbrechung des Baus einer Biokraftstoffanlage in Rotterdam kommt Shell teuer zu stehen. Wie der Ölkonzern mitteilte, rechnet er für das zweite Quartal mit einer Belastung von 1,5 bis 2,0 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Neben dem Baustopp, den Shell am Mittwoch ankündigte und mit dem aktuellen Marktumfeld begründete, wird in den Belastungen auch der Verkauf eines Chemiewerks in Singapur berücksichtigt.

Weiter teilte Shell mit, dass das Handelsergebnis im Gassegment im zweiten Quartal niedriger ausfallen dürfte als im Auftaktquartal. Für die ersten drei Monate hatte der Konzern ein bereinigtes Ergebnis von 3,68 Milliarden Dollar gemeldet.

July 05, 2024 02:26 ET (06:26 GMT)

