Converge Technology Solutions Corp.: Converge Technology Solutions kündigt Entkonsolidierung von Portage CyberTech Inc. an.

TORONTO und GATINEAU, QC, 4. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder das "Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen mit Wirkung vom 27. Juni 2024 die Kriterien erfüllt hat, die für die Entkonsolidierung seiner Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz, Portage CyberTech Inc. ("Portage CyberTech") für Rechnungslegungszwecke erfüllt hat, nachdem Converge beschlossen hat, auf sein Recht auf Mehrheitsvertretung im Vorstand von Portage CyberTech (der "Vorstand von Portage") gemäß einer Stimmrechtsvereinbarung vom 27. Juni 2024 ("Stimmrechtsvereinbarung") zu verzichten.

In Verbindung mit der Unterzeichnung der Stimmrechtsvereinbarung gab Portage CyberTech bekannt, dass es eine neue eigenständige Kreditfazilität mit der Canadian Imperial Bank of Commerce ("CIBC") in Höhe von bis zu 15 Mio. US-Dollar abgeschlossen hat, von denen 10 Mio. US-Dollar sofort in Anspruch genommen werden können und die zusätzlichen 5 Mio. US-Dollar von der Erreichung zukünftiger Finanzziele abhängig sind.

"Die erfolgreiche Erfüllung der Kriterien, die für die Entkonsolidierung von Portage CyberTech aus Converge erforderlich sind, ist ein wichtiger Schritt für beide Unternehmen", erklärte Shaun Maine, Geschäftsführer der Converge Group. "Dieser Schwenk ermöglicht es Converge, ein starker Partner und Fürsprecher für die branchenführenden Produkte von Portage CyberTech zu bleiben und positioniert Portage CyberTech auf seinem eigenen beschleunigten Wachstumspfad, der völlig unabhängig von Converge operiert."

Der Geschäftsführer der Converge Group, Shaun Maine, wird weiterhin Vorsitzender des dreiköpfigen Portage-Vorstands sein. Converge ist derzeit Eigentümer von etwa 51 % der ausstehenden Stammaktien von Portage CyberTech, zusätzlich zu dem mit Portage CyberTech abgeschlossenen langfristigen Darlehen in Höhe von 25 Millionen US-Dollar.

Informationen zu Portage CyberTech, ein Unternehmen von Converge

Portage CyberTech ermöglicht vertrauenswürdige digitale Transaktionen zwischen Privatpersonen, Unternehmen und Regierungsorganisationen. Angetrieben von einigen der ehrgeizigsten digitalen Projekte und unserem Wunsch, die Sichtbarkeit unserer Kunden im In- und Ausland zu erhöhen, hat unser engagiertes Team von Experten für alles Digitale - Identität, Zugriffsmanagement, vertrauenswürdige Dienste und Kommunikation - die Lösungen entwickelt, mit denen Sie Ihre Kunden erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter portagecybertech.com.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

