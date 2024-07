EQS-News: ALBIS Leasing AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung ALBIS Leasing AG: Breite Unterstützung für strategischen Pfad - Rückkehr zur Dividendenfähigkeit erreicht



05.07.2024

Kernsegment wesentlicher Wachstums- und Profitabilitätstreiber im Jahr 2023

Attraktive Dividendenausschüttung für das Geschäftsjahr 2023 beschlossen

Weitere Steigerung von Neugeschäft und Marge im ersten Halbjahr 2024 berichtet

Levke Krause übernimmt Geschäftsführung der Tochtergesellschaften ab September 2024 Hamburg, 5. Juli 2024. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat am gestrigen Donnerstag, 4. Juli 2024, ihre ordentliche Hauptversammlung erfolgreich in Hamburg abgehalten. Die diesjährige Hauptversammlung fand zum ersten Mal seit 2019 wieder als Präsenzveranstaltung statt. Die Anwesenheit des vertretenen Grundkapitals lag bei 73,62 Prozent. Die Hauptversammlung entlastete die Vorstände und die Mitglieder des Aufsichtsrats. Die Aktionärinnen und Aktionäre zeigten sich sehr zufrieden mit der Entwicklung und dem Ausblick für die kommenden Jahre und brachten ihre breite Unterstützung für den eingeschlagenen strategischen Pfad zum Ausdruck.



In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld verzeichnete die ALBIS eine positive Neugeschäfts- und Ergebnisentwicklung im Geschäftsjahr 2023. Das Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern erhöhte sich von € 1,5 Mio. im Jahr 2022 deutlich auf € 4,4 Mio. im Jahr 2023. Treiber des Ergebniszuwachses waren die weiterhin positive Ertragsentwicklung und ein effektives Kostenmanagement. Dabei gelang es der ALBIS, bei einem niedrigeren Neugeschäftsvolumen eine absolut höhere Marge zu erwirtschaften.



Aufgrund der positiven Ergebnisentwicklung erreichte die ALBIS die angestrebte Rückkehr zur Dividendenfähigkeit und hat damit ein wesentliches Vorhaben ihrer Zukunftsoffensive planmäßig umgesetzt. Die Hauptversammlung beschloss für das Geschäftsjahr 2023 die Ausschüttung einer Gesamtdividende von 8 Cent je Aktie. Diese setzt sich aus einer Basisdividende in Höhe von 5 Cent je Aktie und einer Bonusdividende in Höhe von 3 Cent je Aktie zusammen. Die Gesamtdividende von 8 Cent je Aktie stimmt zum einen mit dem Dividendenziel von 7 bis 9 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 überein. Zum anderen deckt sie sich mit dem erklärten langfristigen Ambitionsniveau, wonach eine kontinuierliche Dividendenausschüttung von 8 bis 10 Cent je Aktie vorgesehen ist.



Auch im ersten Halbjahr 2024 verzeichnete die ALBIS eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung. Das Neugeschäftsvolumen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum (H1 2023: € 43,2 Mio.) um nahezu 20 Prozent auf € 51,5 Mio. Neben dem Neugeschäftsvolumen erhöhte sich die Marge in den ersten sechs Monaten 2024 deutlich gegenüber dem ersten Halbjahr 2023. Die absolute Marge stieg um € 2,9 Mio. auf € 9,2 Mio. und die prozentuale Marge um 2,9 Prozentpunkte auf 17,9 Prozent. Für das Gesamtjahr 2024 prognostiziert die ALBIS weiterhin ein gutes Konzernergebnis nach IFRS vor Steuern von € 3,0 Mio. bis € 4,5 Mio.



Den Tagesordnungspunkten wurde von der Hauptversammlung zum überwiegenden Teil zugestimmt. So wurde auch Prof. Dr. Jens Poll für weitere fünf Jahre (bis 2029) in den Aufsichtsrat der ALBIS Leasing AG gewählt. Lediglich der Beschluss über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals fand nicht die erforderliche Mehrheit. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zur ordentlichen Hauptversammlung 2024 stehen auf der Unternehmenswebseite der ALBIS im Bereich Veranstaltungen & Termine zum Download zur Verfügung.



Ab September 2024 wird Frau Levke Krause die Geschäftsführung für alle Tochtergesellschaften der ALBIS Leasing AG mit Sascha Lerchl zusammen verantworten. Frau Krause leitet seit Anfang 2023 das Risikomanagement der ALBIS Leasing Gruppe und wird in den Tochtergesellschaften für die Marktfolge zuständig sein.



"Sascha Lerchl wird die ALBIS Leasing AG als Vorstand vorübergehend allein vertreten. Das Ziel ist jedoch, die ALBIS Leasing AG perspektivisch weiterhin mit zwei Vorständ:innen zu führen", berichtete Christoph F. Buchbender, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ALBIS.



In den kommenden Monaten und Jahren wird die ALBIS den eingeschlagenen Weg mit Fokus auf das margenstarke Kerngeschäft mit Händlern und Herstellern fortsetzen und das Unternehmen weiter zu mehr Einfachheit, Kundenorientierung und Effizienz entwickeln. Dadurch wird die ALBIS in der Lage sein, auch langfristig weiter profitabel zu wachsen.

