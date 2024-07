Die Traton-Aktie hat sich in dieser Woche recht gut entwickelt - vor allem im Vergleich zu der des Konkurrenten Daimler Truck. Während sich die Analysten von Warburg Research und Goldman Sachs nicht einig sind, was die anstehenden Quartalszahlen angeht, kommt das Papier einer Trendwende immer näher.Warburg-Analyst Fabio Hölscher hat die Einstufung für Traton auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers am 26. Juli dürften eine anhaltende ...

