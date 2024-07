Green Bridge Metals erwirbt Option auf eine 80%ige Beteiligung auf ein erstklassiges Kupfer-Nickel-Explorationsportfolio im Duluth-Komplex in Minnesota. Der langjährige Finanzierungspartner Auramet hat Canada Nickel zugestimmt, eine Überbrückungsfazilität in Höhe von 15 Mio. US$ bereitzustellen. Victoria Gold konnte ebenso durch den Verkauf des Grundstücks Clear Creek an Sitka Gold Corp Geld einnehmen, und meldete, dass es wegen eines Erdrutsches zu einem Ausfall des Haufenlaugungsfeldes bei der Goldmine Eagle im Yukon und die Mine nun still steht. Unternehmen im Überblick: Green Bridge Metals Corp. - https://greenbridgemetals.com ISIN: CA3929211025 , WKN: A3EW4S , FRA: J48.F , TSXV: GRBM.V Weitere Videos von Green Bridge Metals Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/green-bridge-metals-corp/ Canada Nickel Company Inc. - https://canadanickel.com/ ISIN: CA13515Q1037 , WKN: A2P0XC , FRA: 4E0.F , TSXV: CNC.V , Valor: 52798185 Weitere Videos von Canada Nickel Company Inc. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/canada-nickel-company-inc/ Victoria Gold Corp. - https://www.vitgoldcorp.com/ ISIN: CA92625W5072 , WKN: A2PVRH , FRA: VI9A.F , TSX: VGCX.TO , Valor: 51180022 Weitere Videos von Victoria Gold Corp. - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/channel/victoria-gold-corp/ Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Englisch) ?: https://eepurl.com/bScRBX Abonniere unseren kostenlosen Newsletter (Deutsch) ?: https://eepurl.com/08pAn Copper Gold Kupfer Nickel Development Production Exploration Newsflash Bergbauaktien Investitionen Börse Minen RohstoffTV