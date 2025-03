Alle Augen auf Deutschland...: Wochenrückblick KW 10-2025: Europa sucht die Eigenständigkeit!

Anzeige / Werbung

Die vergangenen Handelstage standen ganz im Zeichen geopolitischer Spannungen und politischer Unwägbarkeiten.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die vergangene Handelswoche glich einer wilden Achterbahnfahrt - Spannung und Dynamik pur! Nahezu täglich sorgten enorme Schwankungen an den internationalen Börsen für Nervenkitzel bei den Anlegern. Donald Trump blieb mit seinem anhaltenden Zollstreit der unermüdliche Taktgeber und lieferte den Märkten kontinuierlich neuen Diskussionsstoff.

Doch damit nicht genug: Auch frische Wirtschaftsdaten, spannende Impulse von der Zinsfront und die neuesten Quartalszahlen sorgten Marktbewegungen. Die Mischung aus politischen Schlagzeilen und wirtschaftlichen Fakten versprach und liefert weiterhin reichlich Zündstoff für neue Marktimpulse!

Während Deutschland ein gigantisches 500 Mrd. Euro schweres "Sondervermögen" auflegt, (man achte auf den Begriff "Sondervermögen", was früher mal Schulden genannt wurde), um Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen, verteilten potenzielle Unternehmen, die davon profitieren, schon Vorschusslorbeeren und reagierten positiv. Die Rüstungsunternehmen reiten die "Sondervermögens"-Welle für Verteidigung weiter, dass ganz nebenbei gesagt auf das Infrastruktur "Sondervermögen" noch obendrauf gepackt wird.

Quelle: Onvista.de

An der Wall Street hingegen macht sich zunehmend Frustration breit, über die erratischen Entscheidungen von Donald Trump. Insbesondere das nicht enden wollende Zoll-Drama und die daraus resultierende Unsicherheit drückten vergangene Woche auf die Stimmung.

Zentralbanken und Inflation: Das Damoklesschwert der Märkte!

Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte den Leitzins zum sechsten Mal in Folge, obwohl die Inflation in Europa höher als erwartet ausfiel. Besonders Deutschland scheint dabei eine neue Richtung einzuschlagen: Das Ende der Haushaltsdisziplin markiert einen makroökonomischen Wendepunkt, der sowohl Chancen als auch Risiken birgt.

Die Reaktion auf dem Anleihemarkt war deutlich: Bundesanleihen gerieten unter Druck, die Renditen stiegen von 2,4 % auf 2,8 %. Der Euro profitierte von der neuen Zuversicht und kletterte auf 1,0880 USD, während der US-Dollar durch die unberechenbare Politik Trumps geschwächt wurde.

Rohstoffmärkte: Industriemetalle und Gold im Aufwind!

Die Metallmärkte setzten ihren positiven Trend fort, unterstützt durch die Schonfrist für Autohersteller bei US-Zöllen und optimistische Wirtschaftsaussichten in China. Kupfer verteuerte sich um über 3,5 % auf 9.734,- USD pro Tonne, Aluminium stieg auf 2.696,- USD, Zink kletterte auf 2.929,- USD und Nickel erreichte die 16.400,- USD-Marke. Auch Gold als sicherer Hafen war weiter gefragt und stieg auf etwa 2.915,- USD pro Unze.

Quelle: MinerDeck auf X

Der schwächere Dollar und die gestiegene Risikoaversion trieben die Nachfrage nach Gold, obwohl die US-Anleiherenditen weiterhin anziehen.

Fazit/Ausblick: Eine spannende Woche voraus! Europa ergreift die Initiative, während die Wall Street unruhig bleibt!

Die Märkte bleiben angespannt, doch besonders Europa versucht, Eigenständigkeit zu beweisen und seine wirtschaftliche Zukunft selbst in die Hand zu nehmen. In den USA scheint die Botschaft der Wall Street zu sein: "Genug der Ungewissheit!" Anleger sollten sich erneut auf eine Woche volatiler Marktbewegungen einstellen, denn die nächsten Tage könnten richtungsweisend werden. Die US-Inflationsdaten für Februar könnten entscheidend für den nächsten Zinsentscheid der Fed sein. In der Berichtssaison stehen noch große Namen wie Oracle und Adobe in den USA, Inditex, Generali und BMW in Europa im Fokus.

Sehr interessante Entwicklungen gab es auch bei Rohstoffunternehmen. Viele Informationen dazu finden Sie in unserem folgenden Wochenrückblick.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener.com, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, stock.adobe.com, Intro Bild: stock.adobe.com,

