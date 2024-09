The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 23.09.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 23.09.2024



ISIN Name

CA62955C1086 NABATI FOODS GLOBAL INC.

CA74765C1032 QUANTUM BATTERY MET. CORP

CA89485U1003 TRENCH METALS CORP. A

CA92625W5072 VICTORIA GOLD CORP.

DE000DDA0UW2 DZ BANK IS.A1213

DE000DDA0VP4 DZ BANK IS.A1239

DE000DDA0XW6 DZ BANK IS.A1303

DE000DDA0XX4 DZ BANK IS.A1304

DE000DDA0ZA7 DZ BANK IS.A1350

NO0010907090 NORDIC UNMANNED NK 0,01

US0740141017 BEASLEY BROADCAST A

US09610B1089 ONCONETIX INC. DL -,00001

