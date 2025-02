The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.02.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.02.2025ISIN NameCA02527W1095 AMERICAN COPPER DEV.CORP.CA85941M1041 STERLING METALS CORP.DK0061410487 DANCANN PHARMA DK 0,001DK0061676400 WPU-WASTE PL.UPC. DK -,01GB00BMY63X13 TRIBE TECH. LS -,0005KYG7552D1354 YOUNITED FINL EO -,0001NO0013353219 NORDIC UNMANNED NK 0,25VI03209Y1081 AMPHITRITE DIGITAL CL.A