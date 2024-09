The following instruments on XETRA do have their first trading 24.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.09.2024Aktien1 CA60007L1004 Millbank Mining Corp.2 US0740142007 Beasley Broadcast Group Inc.3 NO0013353219 Nordic Unmanned ASA4 US68237Q1040 Onconetix Inc.5 CA70344Q1000 Patterson Metal Corp.6 CA74765C2022 Quantum Battery Metals Corp.Anleihen/ETP1 XS2908106557 ING Bank N.V.2 XS2908107019 ING Bank N.V.3 XS2905582479 Grenke Finance PLC4 XS2908644615 Rumänien, Republik5 SE0022761011 VNV Global AB6 XS2900445375 AccorInvest Group S.A.7 XS2906244525 Amvest RCF Custodian B.V.8 DK0030467295 Nykredit Realkredit A/S9 US71429MAD74 Perrigo Finance Unlimited Co.10 DE000HLB4447 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 XS2908645265 Rumänien, Republik12 XS2908633683 Rumänien, Republik13 XS2908712040 Rumänien, Republik14 GB00BMY36D37 CoinShares Finanzen.net Top 10 Crypto ETP