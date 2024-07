© Foto: picture alliance/dpa | Armin Weigel



Auf dem Kapitalmarkttag blickt der Anlagenbauer mit breiter Brust in die Zukunft. Die Auftragsbücher sind voll und das Wachstum soll robust bleiben. Analysten sehen eine günstige Einstiegsgelegenheit.Beim Kapitalmarkttag in Neustraubing hat der Abfüll-Spezialist Krones neue mittelfristige Unternehmensziele bekanntgegeben, die einen deutlichen Umsatzanstieg auf rund 7 Milliarden Euro bis 2028 erwarten lassen. Die Prognose spiegelt ein jährliches Wachstum von überdurchschnittlichen 8 Prozent wider, was durch einen derzeit hohen Auftragsbestand gut gestützt ist. An der Börse wurde der Kapitalmarkt wohlwollend aufgenommen. Die Aktie konnte seither rund 5 Prozent zulegen. Für das zweite …