Vaduz, 05. Juli 2024 - Die Ratingagentur Moody's bewertet die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) erneut mit einem Depositenrating von Aa2 und stuft die künftige Entwicklung als stabil ein. Damit bestätigt Moody's die ausgezeichnete Bonität der LLB. Mit dem Aa2-Depositenrating von Moody's liegt die LLB in der Top-Liga der Liechtensteiner und Schweizer Banken und gehört zu den am höchsten gerateten Banken weltweit. Auch das Emittenten-Rating der LLB von erneut Aa3 fällt sehr erfreulich aus. Die Bestätigung des Ratings durch Moody's erfolgt im Nachgang zur Ankündigung der LLB, die Zürcher Kantonalbank Österreich AG von der Zürcher Kantonalbank zu 100 Prozent zu übernehmen und anschliessend mit der LLB Österreich zu fusionieren. Im dadurch erwarteten Rückgang der Tier-1-Ratio um rund einen Prozentpunkt, sieht Moody's keine wesentliche oder nachhaltige Reduktion des Kapitalpuffers. Den Ausblick bewertet die Agentur wiederum als stabil. "Der stabile Ausblick […] ist Ausdruck unserer Erwartung einer weiterhin stabilen Entwicklung der wichtigsten Finanzkennzahlen der LLB", schreibt Moody's dazu in seiner Aussendung. Wichtige Termine • Montag, 26. August 2024, Veröffentlichung Halbjahresergebnis • Mittwoch, 16. April 2025, 33. ordentliche Generalversammlung Kurzporträt Die Liechtensteinische Landesbank AG (LLB) ist das traditionsreichste Finanzinstitut im Fürstentum Liechtenstein. Mehrheitsaktionär ist das Land Liechtenstein. Die Aktien sind an der SIX kotiert (Symbol: LLBN). Die LLB-Gruppe bietet ihren Kunden umfassende Dienstleistungen im Wealth Management an: als Universalbank, im Private Banking, Asset Management sowie bei Fund Services. Mit 1'213 Mitarbeitenden (in Vollzeitstellen) ist sie in Liechtenstein, in der Schweiz, in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten präsent. Per 31. Dezember 2023 lag das Geschäftsvolumen der LLB-Gruppe bei CHF 102.2 Mia. Kontakt

