Frankfurt (pta/07.07.2024/09:30) - Magna hat die Prognose für den US-Werbemarkt angehoben und erwartet einen stärkeren Anstieg der digitalen Werbeeinnahmen als ursprünglich gedacht. Laut der neuesten Prognose von Magna werden die digitalen Werbeeinnahmen in den USA in diesem Jahr um 11,7 % auf 261 Milliarden US-Dollar steigen, gegenüber der vorherigen Schätzung von 10,5 %. Rund 70 % aller Werbeeinnahmen in den USA entfallen bereits auf digitale Kanäle. Dieser Trend ist nicht nur in den USA, sondern auch weltweit zu beobachten, wobei Magna prognostiziert, dass die weltweiten digitalen Werbeeinnahmen in diesem Jahr zweistellig wachsen und fast 590 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Wachstum des digitalen Werbemarktes bietet Adcore Chancen

Der positive Ausblick des digitalen Werbemarktes bietet Adcore Chancen. Omri Brill, CEO von Adcore, betont, dass mit zunehmendem Marktvolumen auch der Bedarf an Technologien steigen wird, die Werbetreibende bei der Optimierung ihrer digitalen Werbeaktivitäten unterstützen. Adcore ist mit seinen proprietären Apps und Services gut positioniert, um diese Nachfrage zu bedienen. Diese Lösungen ermöglichen es den Kunden, ihre digitale Werbung einfach zu erstellen, zu verwalten und zu analysieren.

Starke finanzielle Leistung und strategische Partnerschaften

Adcore verzeichnete im Jahr 2023 einen Umsatzanstieg von 17 % auf 31,2 Millionen kanadische Dollar (CAD). Das Unternehmen konnte nicht nur seine Kundenbasis und Marktpräsenz ausbauen, sondern auch seine strategischen Partnerschaften festigen. Adcore ist ein Premier Partner von Google, ein Status, der im März 2024 erneuert wurde, und ein Elite-Partner von Microsoft Advertising, dessen Status bis Ende des Jahres verlängert wurde. Zudem ist Adcore Partner von Facebook, Verified Amazon Partner und TikTok-Partner.

Die positive Geschäftsentwicklung setzte sich im ersten Quartal 2024 fort, wobei der Bruttogewinn um 13 % auf 3,1 Millionen CAD stieg. Die Bruttomarge verbesserte sich ebenfalls deutlich von 40 % auf 45 %. CEO Omri Brill hebt die starke Leistung im ersten Quartal 2024 hervor und führt dies auf den Fokus des Unternehmens auf operative Effizienz und strategisches Wachstum zurück. Er bleibt für den weiteren Geschäftsverlauf optimistisch und erwartet eine weiterhin starke globale Expansion sowie weitere Verbesserungen der operativen Effizienz.

Adcore wurde 2006 gegründet und beschäftigt über sechzig Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Tel Aviv, Israel, sowie in seinen Büros in Toronto, Kanada, Melbourne, Australien, Hongkong und Shanghai, China. Das Unternehmen ist an der Toronto Stock Exchange (TSX: ADCO) gelistet, und seine Aktien werden auch in Deutschland unter der ISIN CA00654B1040 gehandelt.

Adcore Land: Kanada / Israel ISIN: CA00654B1040 https://www.adcore.com/

