DJ Shell schreibt bis zu 2 Mrd Dollar ab - schwache Marktbedingungen

Von Christian Moess Laursen

LONDON (Dow Jones)--Shell rechnet mit Abschreibungen von bis zu 2 Milliarden US-Dollar nach Steuern, nachdem, der Bau einer großen Biokraftstoffanlage verschoben werden muss, während der Handel in der Gassparte des Unternehmens rückläufig ist. Europas Energiekonzerne kämpfen derzeit mit schwachen Marktbedingungen. Der britische Energieriese teilte mit, dass er mit einer Abschreibung nach Steuern zwischen 1,5 und 2 Milliarden US-Dollar rechnet, die hauptsächlich auf die Unterbrechung des Baus seiner Biokraftstoffanlage in Rotterdam sowie auf den Verkauf seiner Chemieraffinerie in Singapur zurückzuführen ist.

Die Unterbrechung des Baus der niederländischen Biokraftstoffanlage - einer der größten in Europa, die 820.000 Tonnen Biokraftstoff pro Jahr produzieren soll - war vor allem auf die schwachen Marktbedingungen in Europa zurückzuführen, wo die Gewinnspannen durch einen starken Rückgang der Preise für erneuerbare Kraftstoffzertifikate in den USA unter Druck geraten sind.

Die Aktien des Biokraftstoffmarktführers Neste haben in diesem Jahr fast die Hälfte ihres Wertes verloren, nachdem das finnische Unternehmen im Mai seine Prognose für die Margen bei erneuerbaren Kraftstoffen gesenkt hatte. Shells Konkurrent BP hat kürzlich ebenfalls Investitionen in Biokraftstoffe in US-amerikanischen und deutschen Ölraffinerien ausgesetzt.

Shell rechnet mit einer Abschreibung zwischen 600 Millionen und 1 Milliarde US-Dollar auf den Vermögenswert, während die Abschreibung nach dem Verkauf seiner Raffinerie in Singapur zwischen 600 Millionen und 800 Millionen US-Dollar liegen soll.

Darüber hinaus rechnet Europas größtes Energieunternehmen damit, dass die Handelsergebnisse seines integrierten Gassegments, normalerweise sein größter Gewinnbringer, aufgrund der Saisonalität niedriger ausfallen werden als im ersten Quartal, als die Sparte einen bereinigten Gewinn von 3,68 Milliarden US-Dollar erzielte.

Allerdings rechnet das Unternehmen damit, dass die Ergebnisse der Sparte mit denen des zweiten Quartals des Vorjahres übereinstimmen werden, als sie einen bereinigten Gewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar erzielte - eine Kennzahl, die bestimmte Rohstoffpreisanpassungen und einmalige Belastungen ausklammert.

Das Unternehmen hat überdies die Prognose für die Produktion von Flüssigkeiten und Erdgas in diesem Segment leicht nach oben korrigiert und erwartet nun für das Quartal eine Produktion von 940.000 bis 980.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, gegenüber einer zuvor prognostizierten Spanne von 920.000 bis 980.000 Barrel Öläquivalent pro Tag.

Shell, der weltweit größte Händler von Flüssigerdgas, rechnet mit einem Quartalsvolumen von 6,8 bis 7,2 Millionen Tonnen LNG, verglichen mit 7,2 Millionen Tonnen im Vorjahr. Dies würde einen Rückgang gegenüber den 7,6 Millionen Tonnen im ersten Quartal bedeuten. Allerdings sind die Gaspreise in Europa in den vergangenen Monaten aufgrund der starken Nachfrage in Asien inmitten von Hitzewellen und Versorgungsengpässen gestiegen, was sich möglicherweise positiv auf die Quartalsergebnisse von Shell auswirken könnte.

Im Upstream-Bereich - der Förderung von Rohöl und Erdgas - rechnet Shell mit einer Produktion von 1,72 bis 1,82 Millionen Barrel Öläquivalent pro Tag, die zum Verkauf bereitstehen, gegenüber 1,7 Millionen im Vorjahr und 1,87 Millionen im ersten Quartal. Im ersten Quartal erzielte das Segment einen bereinigten Gewinn von 1,93 Milliarden US-Dollar.

Das aktuelle Update enthielt sowohl für die Bullen als auch für die Bären etwas, wie Biraj Borkhataria, Analyst bei RBC Capital Markets, sagte "Die LNG-Mengen waren wie erwartet, während die Upstream-Produktion stärker war als zuvor prognostiziert, und der Ölhandel überraschte positiv", schrieb er in einer Kundenmitteilung.

Darüber hinaus teilte das im FTSE 100 gelistete Unternehmen mit, dass seine Quartalshandelsergebnisse sowohl im Segment Chemikalien und Produkte als auch im Marketingsegment - das die Bereiche Elektrofahrzeug-Ladestationen, Großhandel mit gewerblichen Kraftstoffen und Schmierstoffen umfasst - voraussichtlich mit den Ergebnissen des ersten Quartals übereinstimmen werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals ist für den 1. August geplant.

July 07, 2024 04:17 ET (08:17 GMT)

