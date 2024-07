Die Aktie von Tesla hat in den vergangenen Tagen ordentlich Fahrt aufnehmen können. Mit einem Plus von gut 27 Prozent ist Tesla im Wochenvergleich der klare Gewinner im Nasdaq 100. Das Papier profitierte zuletzt von besser als erwarteten Auslieferungszahlen im zweiten Quartal. Zudem unterstützten auch positive Analystenstimmen. Und auch aus Deutschland gab es zuletzt positive News für Tesla.Zwar musste Tesla das zweite Quartal in Folge einen Absatzrückgang hinnehmen, Analysten hatten im Vorfeld ...

Den vollständigen Artikel lesen ...