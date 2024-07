Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Neunte Übernahme im Jahr 2024: Mutares hat die Übernahme der Hirschvogel Incorporated von der Hirschvogel Holding GmbH abgeschlossen

- Erster Deal in den USA kurz nach der Büroeröffnung in Chicago unterstützt die Wachstumsziele von Mutares und unterstreicht die strategische Bedeutung der Expansion in die USA

- Add-on-Investment zur Stärkung der FerrAl United Group

- Spezialist für das Schmieden und Bearbeiten von Stahlteilen für OEMs und Tier-1-Zulieferer

Die Walor International S.A.S., Teil der FerrAl ...

