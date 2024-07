The following instruments on XETRA do have their first trading 08.07.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.07.2024Aktien1 SGXZ69436764 BW LPG Ltd.2 US83001C1080 Six Flags Entertainment Corp.3 CA09643M1059 Blusky Carbon Inc.Anleihen/ETF1 XS2765026468 European Bank for Reconstruction and Development2 XS2537091899 European Bank for Reconstruction and Development3 XS2567565879 The Goldman Sachs Group Inc.4 US52107QAK13 Lazard Group LLC5 US00138EBA10 Corebridge Global Funding6 US281020BA41 Edison International7 USC33461AK75 Fairfax Financial Holdings Ltd.8 XS2852974513 Mangrove LuxCo III S.à r.l.9 XS2855515875 Warba Sukuk Ltd.10 DE000HLB44E5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale11 IE000DD75KQ5 SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF