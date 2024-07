Unifiedpost Group closes the earlier announced divestment of FitekIN and ONEA

Press Release - Inside Information

La Hulpe, Belgium - 8 July 2024, 7:00 am. CET - Inside Information - Unifiedpost Group SA (Euronext Brussels: UPG) ("Unifiedpost, Group"), a leading provider of integrated business communications, today announces the successful closing of its previously announced divestment of the stand-alone products FitekIN and ONEA to Fitek Holding Oü, a company funded by Baltcap, for €7,2 million in cash.

Fitek Holding Oü, funded by Baltcap, a Private Equity Fund in the Baltic States and a former shareholder of Fitek, along with part of the existing management team, acquired the stand-alone products FitekIN and ONEA, including current customer contracts and intellectual property. The transaction was completed on July 5, 2024. Additionally, a mutual reselling agreement was established between Unifiedpost's Banqup business and FitekIN as part of the transaction. Fitek Holding Oü will assume responsibility for the 65 employees of the products teams for FitekIN and ONEA. The acquisition was closed at a cash value of €7,2 million (including €1,2 million for the sale of shares and €6,0 million from asset sales) on a cash and debt-free basis. Based on the closing balance sheet as of June 30, 2024, a balance payment will be made on top of the €7,2 million to obtain a cash and debt-free position within 45 days.

Commenting on the announcement, Hans Leybaert, CEO and founder of Unifiedpost, stated: "We remain focused on our strategy of growing core digital services - e-identity, e-invoice, e-payment and e-reporting - while divesting non-core digital services. We are pleased with the sale of the FitekIN and ONEA products, and this transaction, combined with a future partnership, aligns with our systematic approach."

The stand-alone procure-to-pay products FitekIN and ONEA generated €3,2 million in revenue in 2023, with a gross margin of 54% in 2023 and a break-even EBITDA. These products were sold in Belgium, Estonia, Lithuania, Latvia, Slovakia and various Balkan countries. Over 15,5 million documents were processed annually on behalf of approximately 1.000 customers. In the annual report 2023, the related assets were presented as 'Assets classified as held for sale' with a value of €5,1 million and the related liabilities were presented as 'Liabilities directly associated with assets held for sale' amounting to €0,7 million and disclosed in disclosure 5.12.

(*) reference to the press release on 1 August 2023: Unifiedpost Group announces divestment of the stand-alone products FitekIN and Onea.

Contact:

Alex Nicoll

Investor Relations

Unifiedpost Group

alex.nicoll@unifiedpost.com

About Unifiedpost Group

Unifiedpost is a leading cloud-based platform for SME business services built on "Documents", "Identity" and "Payments". Unifiedpost operates and develops a 100% cloud-based platform for administrative and financial services that allows real-time and seamless connections between Unifiedpost's customers, their suppliers, their customers, and other parties along the financial value chain. With its one-stop-shop solutions, Unifiedpost's mission is to make administrative and financial processes simple and smart for its customers. For more information about Unifiedpost Group and its offerings, please visit our website: Unifiedpost Group | Global leaders in digital solutions

Noteworthy facts and figures:

Established in 2001, with a proven track record

2023 group revenue €191 million

1.200+ employees

Offices in 33 countries

Diverse portfolio of clients across a wide variety of industries (banking, leasing, utilities, media, telecommunications, travel, social security service providers, public organisations, etc.) ranging from large internationals to SMEs

Unifiedpost Payments, a fully owned subsidiary, is recognised as a payment institution by the National Bank of Belgium

Certified Swift partner

International M&A track record

Listed on the regulated market of Euronext Brussels, symbol: UPG

Cautionary note regarding forward-looking statements: The statements contained herein may include prospects, statements of future expectations, opinions, and other forward-looking statements in relation to the expected future performance of Unifiedpost Group and the markets in which it is active. Such forward-looking statements are based on management's current views and assumptions regarding future events. By nature, they involve known and unknown risks, uncertainties, and other factors that appear justified at the time at which they are made but may not turn out to be accurate. Actual results, performance or events may, therefore, differ materially from those expressed or implied in such forward-looking statements. Except as required by applicable law, Unifiedpost Group does not undertake any obligation to update, clarify or correct any forward-looking statements contained in this press release in light of new information, future events or otherwise and disclaims any liability in respect hereto. The reader is cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements.





********************************************************************************





Unifiedpost Group clôture le désinvestissement annoncé précédemment de FitekIN et ONEA.

La Hulpe, Belgium - 8 July 2024, 7:00 am. CET - Information privilégiée - Unifiedpost Group SA (Euronext Brussels: UPG) (Unifiedpost, Group), un fournisseur de solutions intégrées de communication d'entreprises, annonce aujourd'hui la clôture réussie de la cession précédemment annoncée(*) des produits autonomes FitekIN et ONEA à Fitek Holding Oü financé par Baltcap pour un montant de 7,2 millions d'euros en numéraire.

Fitek Holding Oü, financé par Baltcap, un fonds d'investissement privé des États baltes et ancien actionnaire de Fitek, ainsi qu'une partie de l'équipe de direction existante, a acquis les produits autonomes FitekIN et ONEA, y compris les contrats avec les clients actuels et la propriété intellectuelle. La transaction a été finalisée le 5 juillet 2024. En outre, un accord de revente mutuelle a été établi entre l'activité Banqup d'Unifiedpost et FitekIN dans le cadre de la transaction. Fitek Holding Oü assumera la responsabilité des 65 employés des équipes de produits pour FitekIN et ONEA. L'acquisition a été conclue pour une valeur de 7,2 millions d'euros (dont 1,2 million d'euros pour la vente d'actions et 6,0 millions d'euros provenant de la vente d'actifs) sur une base libre de dettes et de liquidités.. Sur la base du bilan de clôture au 30 juin 2024, un paiement de solde sera effectué en plus des 7,2 millions d'euros afin d'obtenir une position sans trésorerie et sans dette dans les 45 jours.

Hans Leybaert, PDG et fondateur d'Unifiedpost, a commenté l'annonce: "Nous restons concentrés sur notre stratégie de croissance des services numériques de base - e-identity, e-invoice, e-payment et e-reporting - tout en cédant les services numériques non essentiels. Nous sommes satisfaits de la vente des produits FitekIN et ONEA, et cette transaction, combinée à un futur partenariat, s'aligne sur notre approche systématique."

Les produits autonomes FitekIN et ONEA ont généré 3,2 millions d'euros de revenus en 2023, avec une marge brute de 54% en 2023 et un EBITDA à l'équilibre. Ces produits ont été vendus en Belgique, en Estonie, en Lituanie, en Lettonie, en Slovaquie et dans divers pays des Balkans. Plus de 15,5 millions de documents annuel ont été traités pour le compte d'environ 1 000 clients. Dans le rapport annuel 2023, les actifs correspondants ont été présentés comme des "actifs classés comme détenus en vue de la vente" pour une valeur de 5,1 millions d'euros et les passifs correspondants ont été présentés comme des "passifs directement associés à des actifs détenus en vue de la vente" pour un montant de 0,7 million d'euros et présentés dans l'information 5.12.

(*) référence au communiqué de presse du 1er août 2023:: Le Groupe Unifiedpost annonce la cession des produits autonomes FitekIn et Onea.

Contact:

Alex Nicoll

Investor Relations

Unifiedpost Group

alex.nicoll@unifiedpost.com

À propos de Unifiedpost

Unifiedpost est une plateforme cloud leader pour les services aux entreprises PME basée sur les "Documents", "l'Identité" et "les Paiements". Unifiedpost exploite et développe une plateforme entièrement basée sur le cloud pour les services administratifs et financiers qui permet des connexions en temps réel et transparentes entre les clients de Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients et d'autres parties le long de la chaîne de valeur financière. Avec ses solutions tout-en-un, la mission de Unifiedpost est de rendre les processus administratifs et financiers simples et intelligents pour ses clients.

Faits et chiffres remarquables:

Fondé en 2001, avec un bilan prouvé

Chiffre d'affaires 2023: 191 millions d'euros

Plus de 1.200 employés

Portefeuille diversifié de clients dans une grande variété d'industries (banque, leasing, services publics, médias, télécommunications, voyages, prestataires de services de sécurité sociale, organisations publiques, etc.) allant des grandes multinationales aux PME

Unifiedpost Payments, une filiale à part entière, est reconnue en tant qu'institution de paiement par la Banque nationale de Belgique

Partenaire Swift certifié

Historique international en matière de fusions et acquisitions

Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles, symbole: UPG

Mise en garde concernant les déclarations prospectives: les déclarations contenues dans le présent document peuvent inclure des perspectives, des déclarations d'attentes futures, des opinions et d'autres déclarations prospectives relatives aux performances futures attendues de Unifiedpost Group et des marchés sur lesquels il est actif. Ces déclarations prospectives sont basées sur les informations et hypothèses actuelles de la Direction concernant les événements futurs. Par leur nature, elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui semblent justifiés au moment de leur rédaction, mais qui peuvent se révéler inexacts. Les résultats, performances ou événements réels peuvent donc différer sensiblement de ceux exprimés de façon explicite ou implicite dans ces déclarations prospectives.

Sous réserve des lois en vigueur, Unifiedpost Group n'assume aucune obligation de mettre à jour, clarifier ou corriger les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, et décline toute responsabilité à cet égard. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives.