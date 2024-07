Der weltgrößte Chemieproduzent BASF sucht weiterhin nach wegen, den Co2-Fußabdruck deutlich zu verringern. Zu diesem Zweck haben die Ludwigshafener nun mit dem französischen Energiespezialisten Engie einen interessanten Deal geschlossen. Demnach wird Engie den DAX-Konzern über sieben Jahre hinweg mit Biomethan versorgen. So will BASF zukünftig an den Standorten in Ludwigshafen und in Antwerpen das zertifizierte Biomethan der Franzosen verwenden. Biomethan, das durch die Vergärung organischer Abfälle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...