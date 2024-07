In den letzten Jahren hat die Nvidia-Aktie eine beeindruckende Performance hingelegt. Seit Jahresbeginn erzielte die Aktie eine Steigerung von 160 Prozent, in den vergangenen drei Jahren sogar 571 Prozent. Noch imposanter ist der Wertzuwachs der letzten fünf Jahre, der bei 3.211 Prozent liegt. Mit einem aktuellen Börsenwert von über drei Billionen Dollar hat Nvidia eine Marktkapitalisierung erreicht, die zukünftige astronomische Kurssteigerungen nahezu unmöglich macht. Ein solcher Status impliziert, dass zukünftige Kursgewinne höchstwahrscheinlich moderater ausfallen werden, als es bisher der Fall war.

Analystenmeinungen und Kursziele

Trotz dieser beachtlichen Entwicklung gibt es weiterhin positive Signale seitens der Analysten. Die Bank of America sieht immer noch Gründe für den Kauf der Nvidia-Aktie. Zudem hat die UBS jüngst ihr Kursziel für Nvidia angehoben, was zusätzliches Vertrauen in die Aktie signalisiert. Dies widerspricht der Meinung einiger Skeptiker und zeigt, dass trotz des hohen Börsenwerts ein weiteres Wachstum als möglich erachtet wird. Der Markt bleibt aufmerksam, da neben Nvidia auch andere Aktien im Fokus stehen, deren Entwicklung ebenfalls genau beobachtet wird.

