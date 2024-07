EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

CHAPTERS Group AG gründet zwei neue Plattformen mit Fokus Branchensoftware



08.07.2024 / 12:16 CET/CEST

Letzte Woche gründete CHAPTERS zusammen mit Andreas Philippi die Altamount Software GmbH, die sich auf "mission critical" Sicherheits-, GRC- und Finanzdienstleistungssoftware konzentriert. In seiner vorherigen Rolle war Andreas CEO der Westhouse Group, einem Private-Equity-gestützten Personaldienstleister. Vor Westhouse war er als Führungskraft bei mehreren erfolgreichen Software- und Fintech-Unternehmen tätig. Die ebenfalls letzte Woche umgesetzte Beteiligung an der GBS Europe GmbH ist der Grundstein, um den herum Altamount Software eine Branchensoftwareplattform ausbauen wird. GBS ist ein Sicherheitssoftwareunternehmen mit Sitz in Karlsruhe und Paderborn, Deutschland, mit etwa 70 Mitarbeitern. Darüber hinaus freut sich CHAPTERS, eine weitere Branchensoftwareplattform anzukündigen, die zusammen mit Jens Buchloh und Jan Regenbogen aufgebaut wird. Zuvor waren beide bei Total Specific Solutions (TSS), einer Tochtergesellschaft von Topicus/Constellation Software, tätig. Jens begann seine Karriere als Softwareunternehmer, verkaufte später sein Unternehmen an TSS und wurde dort Portfoliomanager. Jan ist ein engagierter M&A-Experte, der sich auf Branchensoftwareakquisition im DACH-Raum spezialisiert. Beide werden als Partner mit CHAPTERS zusammenarbeiten, um als Unternehmer eine Branchensoftwareplattform aufzubauen. CEO Jan-Hendrik Mohr: "Es macht mich sehr stolz zu sehen, welche Managementtalente wir in den letzten Monaten zu CHAPTERS gewinnen konnten. Andreas, Jens und Jan passen sehr gut in die CHAPTERS-Kultur und wir freuen uns, ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Plattformen in den kommenden Jahren zu skalieren. Bei CHAPTERS dreht sich derzeit alles ums Erwachsenwerden. Oft bedeutet dies, die Dinge zu skalieren, die bereits sehr gut funktionieren. In unserem Fall heißt das, die Wachstumsstrategie aller bestehenden Plattformen weiter zu fördern und neue Branchensoftwareplattformen zu etablieren." Marc Maurer, COO des Branchensoftwaresegments, ergänzt: "Wir geben heute nicht nur die Gründung von zwei Branchensoftwareplattformen bekannt, sondern heißen gleichzeitig neue Führungstalente bei CHAPTERS willkommen. Um unsere Organisation weiter zu skalieren, werden wir künftig in die Entwicklung und das Teilen von Best Practices investieren und die Peer Accountability intensivieren - wir entwickeln unsere "Manuscript Methode". Unsere neuen Teams werden die Umsetzung der Manuscript Methode gemeinsam mit den bestehenden Plattform-Geschäftsführern voran treiben."



