Die Stellantis-Aktie ist in der vergangenen Woche erneut unter die Räder gekommen. Nachdem bereits vor zwei Wochen HSBC und Bernstein die Aktie in neuen Studien abgestraft hatten (DER AKTIONÄR berichtete), folgten am heutigen Montag die Deutsche Bank und JPMorgan. Auch wenn die Einstufungen positiv klingen, sind die Begründungen alles andere als freundlich.Deutsche Bank-Analyst Tim Rokossa hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. In seinem am Montag veröffentlichten ...

