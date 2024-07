Die Techwerte geben aktuell den Takt an der Wall Street vor. Zuletzt verzeichneten S&P 500 und Nasdaq 100 in schöner Regelmäßigkeit neue Rekordstände - so auch am Freitag. Heute scheint erst einmal eine Verschnaufpause angesagt. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Meta Platforms, Microsoft, ...