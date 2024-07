Strategischer Zuwachs für Ligand

Ligand Pharmaceuticals hat eine bindende Vereinbarung zur Übernahme der österreichischen APEIRON Biologics AG für 100 Millionen US-Dollar getroffen. Diese Akquisition verschafft Ligand die Lizenzrechte an QARZIBA®, einer einzigartigen Immuntherapie zur Behandlung von Hochrisiko-Neuroblastomen, die in 35 Ländern vermarktet wird. APEIRON-Aktionäre können außerdem bis zu 28 Millionen US-Dollar abhängig von zukünftigen kommerziellen und regulatorischen Erfolgen erhalten. Der Abschluss der Transaktion wird für Juli 2024 erwartet. Zudem investiert Ligand 4 Millionen US-Dollar in die APEIRON-Ausgründung invIOs, um die Entwicklung von drei neuen Immun-Onkologie-Produkten zu unterstützen.

Mit der Übernahme erweitert Ligand sein wachsendes Portfolio an kommerziellen Produkten. Diese Transaktion wird sofort ertragssteigernd wirken und das bereinigte Ergebnis je Aktie [...]

