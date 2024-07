AMC Entertainment hat eine erhebliche Leistung in den Kinosälen der Vereinigten Staaten erbracht, mit einem beeindruckenden Besucheraufkommen während des verlängerten Unabhängigkeitstages. Vom 3. bis zum 7. Juli besuchten mehr als 4 Millionen Menschen die AMC-Kinos und erlebten somit das geschäftigste Mittwoch-bis-Sonntag-Intervall des Jahres. Besonders bemerkenswert war die Vorstellung des neuen Familienfilms, welcher allein über $120 Millionen in der Fünf-Tages-Periode einbrachte und damit die Spitze der Kinocharts anführte. Die vielfältige Filmauswahl, darunter Action- und Horrorfilme, trug ebenfalls zur Anziehung einer breiten Zuschauermasse bei. AMC zeigt sich auch im Bereich Film-Merchandise äußerst findig, da Produkte zum besagten Familienfilm größten Umsatz im Jahr und den zweithöchsten in der Unternehmensgeschichte generierten.

