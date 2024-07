Der DAX ging zum Wochenstart nahezu unverändert bei 18.472,05 Zählern aus dem Handel. Sorgen um eine schwierige Regierungsbildung in Frankreich sowie wichtige Konjunkturtermine im weiteren Wochenverlauf haben für Zurückhaltung unter den Anlegern gesorgt. Auch am heutigen Dienstag ist zunächst mit keinem neuen Schwung zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent tiefer auf 18.452 Punkte.Auf der Terminseite ist es am heutigen Dienstag weiter recht ruhig. Porsche ...

