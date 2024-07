Daimler Truck hat wegen schwacher Geschäfte in Asien und in Europa im zweiten Quartal 2024 deutlich weniger Fahrzeuge verkauft als im Vorjahr. Der Dax-Konzern brachte von April bis Juni 112.195 Brummis und Busse an den Mann. Ein Minus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Analysten hatten die Entwicklung im Vorfeld erwartet. Die Aktie gab dennoch ihre Anfangsgewinne vom Montag im Verlauf des Tages wieder vollständig ab.Die insbesondere in Europa und Lateinamerika vertretene Sparte Mercedes-Benz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...