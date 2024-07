Nachdem die Diskussion rund um mögliche Zölle der chinesischen Regierung auf hochpreisige Verbrennermodelle die Kurse der Automobil-Werte in den letzten Wochen belastete, nutzten Anleger zuletzt das niedrige Kursniveau für erste Käufe. In den letzten Tagen konnte sich die Aktie von Mercedes-Benz wieder etwas erholen. Am Dienstag jedoch nahm die Bank of America das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie zurück.Analyst Horst Schneider von der Bank of America hat das Kursziel für die Mercedes-Benz-Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...