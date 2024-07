Aktuelle Kursentwicklung und Prognosen

Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt stabil, verlor allerdings leicht an Wert. Am Morgen fiel der Kurs auf 261,00 EUR, was einem Rückgang von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Handelstag begann bei 262,20 EUR, wobei das Papier zwischenzeitlich sogar ein Tagestief von 260,60 EUR erreichte. Bis 15:52 Uhr erholte sich die Aktie leicht und notierte bei 262,80 EUR, was einem Tageshoch von 263,20 EUR entspricht. Insgesamt wurden heute 197.111 Allianz-Aktien gehandelt.

Dividenden und Analystenprognosen

Für das Jahr 2023 erhielten Allianz-Aktionäre eine Dividende von 13,80 EUR pro Aktie. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 14,79 EUR und setzen das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie auf 286,29 EUR fest. Das bisherige 52-Wochen-Hoch liegt bei 280,00 EUR, [...]

Hier weiterlesen