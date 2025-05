© Foto: Jochen Tack - Jochen Tack

Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs im ersten Quartal hält der britische Ölkonzern Shell an seiner Strategie fest, Aktionäre mit konstanten Rückkäufen und stabilen Investitionen bei Laune zu halten. Das kommt gut an.Wie Shell am frühen Freitag mitteilte, fiel der bereinigte Nettogewinn im Zeitraum Januar bis März um 28 Prozent auf 5,58 Milliarden US-Dollar - lag damit aber deutlich über den Erwartungen der Analysten, die laut Shell mit durchschnittlich 4,96 Milliarden US-Dollar gerechnet hatten. Wie seine Konkurrenten sah sich auch Shell im ersten Quartal mit schwächelnden Märkten konfrontiert, was sich seit dem Beginn des Handelskriegs durch US-Präsident Donald Trump noch verschlimmert …