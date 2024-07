Vor rund zwei Wochen hat Airbus seine Auslieferungsziele für das Gesamtjahr gesenkt. Doch im Juni hat der weltgrößte Flugzeugbauer bei den Auslieferungen von Jets wieder etwas zugelegt. Mehrere Analysten bestätigen daraufhin ihre zuletzt geäußerten Einschätzungen. An der Börse hält sich die Reaktion der Airbus-Aktie in Grenzen. Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat bei den Auslieferungen von Jets im Juni etwas zugelegt. Der DAX-Konzern übergab 67 Maschinen an die Kunden. Im Mai hatte Airbus nur ...

