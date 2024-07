Die Viromed Medical AG hat die Zusammenarbeit mit der terraplasma medical GmbH beendet, die Viromed die exklusiven Vertriebsrechte in der DACH-Region für ein Kaltplasmagerät eingeräumt hatte, das fast die Hälfte des Umsatzes im Jahr 2023 generierte. Viromed plant, sein eigenes Kaltplasmaprodukt, ViroCAP derma, im vierten Quartal 2024 auf den Markt zu bringen. Ursprünglich als Produkt der Klasse I eingeführt, strebt Viromed die Zertifizierung von ViroCAP als Medizinprodukt der Klasse IIa an, was eine Konformitätsbewertung durch eine benannte Stelle erfordert. Die Beendigung des Projekts birgt Risiken, einschließlich des Wechsels von Großkunden und der ausstehenden Zertifizierung des Produkts, bietet aber auch erhebliches Potenzial durch höhere Gewinnspannen und globale Absatzmöglichkeiten. Unabhängig davon kündigte Viromed den Beginn einer von der Medizinischen Hochschule Hannover geleiteten Studie an, in der der Einsatz von kaltem Plasma zur Prävention von beatmungsassoziierter Lungenentzündung (VAP) untersucht werden soll, was bei entsprechender Wirksamkeit die Sterblichkeitsrate und die Kosten im Gesundheitswesen erheblich senken könnte. Die Anpassung des Wachstumspfades an eine vorsichtigere Sichtweise führt zu einem neuen Kursziel von EUR 4,60, das immer noch ein Aufwärtspotenzial von mehr als 100% für Anleger bietet, die bereit sind, ein überdurchschnittliches Risiko zu tragen. Die Analysten von mwb research empfehlen, die Aktie spekulativ zu KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Viromed%20Medical%20AG