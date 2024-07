Aktuelle Kursbewegungen und Dividendenprognosen

Die Rwe-Aktie hat am heutigen Handelstag um 11:46 Uhr im XETRA-Handel ein Plus von 0,8 Prozent bei einem Kurs von 32,89 EUR verzeichnet. In der Spitze erreichte die Aktie 32,94 EUR, nachdem sie zu Beginn des Tages bei einem Wert von 32,67 EUR in den Handel gestartet war. Der Tagesumsatz betrug zuletzt 241.678 Aktien. Auf Jahressicht notiert der Kurs 28,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 42,33 EUR vom 14.12.2023 und 8,54 Prozent über dem Tiefststand von 30,08 EUR vom 20.03.2024. Analysten erwarten für das Jahr 2023 eine Dividende von 1,09 EUR je Aktie, nachdem im Vorjahr 1,000 EUR ausgeschüttet wurden.

Vergleich der Geschäftszahlen und Prognosen

Am 15.05.2024 veröffentlichte Rwe die Quartalsergebnisse. Der Gewinn je Aktie stieg auf 2,58 EUR im Vergleich zu 2,15 EUR [...]

