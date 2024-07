Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Ad hoc-Mitteilung der KION GROUP AG vom 10.07.2024:Aufgrund einer Firmenwertabschreibung (Goodwill Impairment) für die operative Einheit KION ITS Americas im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) in Höhe von rund EUR 22 Mio. erwartet die KION Group ein Konzernergebnis vor Minderheiten (Consolidated Net Income before minorities) im zweiten Quartal 2024 von rund EUR 69 Mio. (Vara Konsensus Stand 9. Juli 2024: EUR 93 Mio.). Diese Firmenwertabschreibung wird in gleicher Höhe auch das Konzernergebnis vor Minderheiten des Geschäftsjahres 2024 reduzieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...