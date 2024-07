Original-Research: Shelly Group AD - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu Shelly Group AD



Unternehmen: Shelly Group AD

ISIN: BG1100003166



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 10.07.2024

Kursziel: 95,00 BGN (zuvor: 82,00 BGN)

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Preview: Vorläufige Umsatzzahlen zeigen beeindruckende Wachstumsbeschleunigung in Q2 - Kursziel erhöht



Gestern hat die Shelly Group vorläufige Zahlen bezüglich der Gruppenumsätze in den ersten sechs Monaten veröffentlicht. Nach diesen konnte nicht nur an das erfolgreiche erste Quartal angeknüpft, sondern die Top Line-Dynamik noch einmal gesteigert werden.



Positive Erlösentwicklung in allen Regionen: Gemäß den vorläufigen Umsatzzahlen liegt das H1/24 mit 81,6 Mio. BGN bzw. 41,7 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (H1/23: 54,8 Mio. BGN bzw. 28,0 Mio. EUR; +49,0% yoy). Dies impliziert eine ansteigende Wachstumsdynamik in Q2 von rund +52,7% yoy auf 41,5 Mio. BGN bzw. 21,2 Mio. EUR im Vergleich zu der Top Line-Steigerung in Q1/24 i.H.v. +45,5% yoy. Wir erwarten, dass Shelly in allen regionalen Segmenten eine positive Dynamik verzeichnen konnte, wenngleich die DACH-Region weiterhin für den Großteil des absoluten Umsatzanstiegs verantwortlich sein sollte. Gleichzeitig dürften in der ersten Jahreshälfte u.E. insbesondere die südeuropäischen Länder und Australien zum starken Umsatzplus beigetragen haben. Dies sollte neben der Lokalisierung der Sales-Teams auch am Wechsel des Amazon Vertriebsmodells vom Marktplatz- zum Direct Vendor-Modell (DVM) gelegen haben, welches in 2023 in mehreren südeuropäischen Ländern und in Q1/24 in Australien umgestellt wurde. Die Umstellung in Deutschland im zweiten Halbjahr 2022 resultierte in einer signifikanten Steigerung des Erlöswachstums in den Folgequartalen (siehe Grafik). Positiv zu bemerken ist hierbei, dass sich die Wachstumsraten in der DACH-Region aktuell auf hohem Niveau (MONe: +44% bis +67% yoy) stabilisieren, obwohl die Vergleichsbasis deutlich anspruchsvoller geworden ist. Im kommenden Jahr erwarten wir zudem erste Erlöse aus dem Modulgeschäft ShellyX, welche die Umsatzbasis weiter diversifizieren sollten.



[Grafik]



Steigende Marketingkosten durch Skaleneffekte überkompensiert: Wenngleich keine Aussage zum Ergebnisniveau getroffen wurde, prognostizieren wir für H1/24 eine EBIT-Marge, die sich leicht oberhalb des Vorjahresniveaus (EBIT-Marge H1/23: 24,9%) bewegen dürfte. Verantwortlich dafür sehen wir insbesondere eine deutlich geringere Verwaltungskostenquote (MONe: 21,9%, -3,0 PP yoy) in Folge eines im Vergleich zum Umsatzwachstum unterproportionalen Personalaufbaus. Noch im Vorjahr investierte Shelly signifikant in den Aufbau der Unternehmensstrukturen, wobei die Bereiche Vertrieb und Entwicklung im Vordergrund standen. Im Gegensatz dazu sollten die relativen Marketingkosten durch erhöhte Messe- und Paid-Search-Aktivitäten angestiegen sein.



Top und Bottom Line-Prognosen angehoben: Im Zuge der starken Erlösentwicklung passen wir unsere Wachstumserwartungen für das laufende Jahr von 43,0% auf 46,0% yoy und für 2025 von 40,2% auf 43,0% yoy an. Angesichts der Umsatzsteigerung von 49,0% yoy in H1/24 impliziert dies weiterhin eine leichte Abschwächung der Dynamik im zweiten Halbjahr, was u.E. der hohen Vergleichsbasis im Schlussquartal 2023 geschuldet ist. Die angesprochenen Skaleneffekte im Bereich Verwaltungskosten berücksichtigen wir zudem mit einer leichten Steigerung der EBIT-Marge im Vergleich zu den vorigen Prognosen. Aufgrund der Diversifikation des Geschäftsmodells in weitere Bereiche (Modulgeschäft ShellyX, Shelly Cloud, App-Subskription) senken wir das Beta von 1,3 auf 1,2.



Fazit: Das Kerngeschäft der Shelly verläuft weiterhin äußerst positiv und konnte in Q2 die Wachstumsdynamik beschleunigen. Zudem wird die Equity Story durch den Ausbau zum Plattform-Business mit ShellyX nochmals attraktiver und dürfte den Wachstumszyklus des Unternehmens verlängern. Aus diesem Grund bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung und erhöhen das Kursziel von 82,00 BGN auf 95,00 BGN.







Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/30179.pdf



