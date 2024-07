Am Montag sprangen die Aktien von ASML zum ersten Mal über die Marke von 1.000 Euro je Aktie und kletterten in der Spitze auf fast 1.011 Euro. Im Anschluss ist den Papieren aber die Luft ausgegangen. Heute hat der Titel den nächsten Anlauf gestartet. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der Titel nachhaltig in vierstellige Kursregionen vorstoßen wird.Für die ASML läuft es derzeit rund, der Kursgewinn seit Jahresbeginn beträgt immerhin bereits mehr als 45 Prozent. Im Leitindex für die Eurozone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...