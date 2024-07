Hoffnungen auf neue Signale auf eine Zinswende in den USA wurden in dieser Woche enttäuscht. Das führte zu einem schwer ernüchternden Handel am Dienstag und beim DAX ging es um knapp 1,3 Prozent in die Tiefe. Auch bei einem Blick auf vielbeachtete Einzeltitel ergibt sich nicht unbedingt ein sensationelles Bild.Bei Evotec (DE0005664809) scheint beispielsweise die Luft schon wieder raus zu sein. Erst in der vergangenen Woche holte die Aktie zu einer größeren Erholung an und gestern konnte für einen kurzen Moment noch die Linie bei 10 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...