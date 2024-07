Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US1856341029 Clene Inc. 10.07.2024 US1856342019 Clene Inc. 11.07.2024 Tausch 20:1

CA14075H2028 Captor Capital Corp. 10.07.2024 CA14075H3018 Captor Capital Corp. 11.07.2024 Tausch 15:1